Slučaj koji je potresao javnost širom Evrope i dalje nije dobio sudski epilog. Iako su od incidenta prošle nedelje, zvanična kriminalistička i interna bezbednosna istraga još nisu završene, zbog čega sudski postupak još nije počeo, piše Telegraf.rs.

Ipak, jedna odluka je doneta - Ljubiša Karović planira da podnese tužbu protiv tri velike kompanije povezane sa letom na kojem je umalo izgubio život.

Tužba protiv Ryanaira, Boeinga i General Electrica

Kako prenosi Telegraf.rs, Karović i njegov pravni tim, koji predvodi grčki advokat Vasilis Cijaras, angažovali su i američku advokatsku kancelariju specijalizovanu za slučajeve avionskih nesreća.

Planirano je da tužba obuhvati:

Ryanair, avio-kompaniju čijim je avionom putovao;

Boeing, proizvođača letelice;

General Electric, kompaniju koja proizvodi avionske motore i vazduhoplovne tehnologije.

Pošto su dve od tri kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država, očekuje se da će se postupci protiv Boeinga i General Electrica voditi pred američkim sudovima. Za Ryanair još nije odlučeno da li će nadležnost imati sud u Grčkoj ili SAD.

Ukoliko dođe do pokretanja postupaka u više država, pravni proces mogao bi da traje godinama.

Oporavak traje, psihičke posledice i dalje prisutne

Karović se i dalje oporavlja od povreda zadobijenih tokom incidenta.

Prema navodima njegovog pravnog tima, povrede na rukama i ramenima uglavnom su zarasle, ali bolovi u vratu nisu u potpunosti nestali. Pored fizičkih povreda, i dalje trpi ozbiljne psihičke posledice zbog traumatičnog događaja koji je preživeo.

Kako je došlo do nesreće?

Incident se dogodio 10. jula, kada su Ljubiša Karović i njegova supruga Svetlana Maksimović putovali letom kompanije Ryanair iz Soluna ka Memingenu, gde su planirali da prisustvuju porodičnoj proslavi.

Nedugo nakon poletanja, deo motora aviona otpao je i udario u prozor pored kojeg je sedeo Karović.

Udar je razbio prozor i izazvao naglu dekompresiju kabine. Snažan nalet vazduha izbacio je veći deo njegovog tela kroz otvor na trupu aviona.

Prema ranijim informacijama, spasli su ga sigurnosni pojas, koji je ostao pričvršćen oko struka, kao i drugi putnici koji su ga držali za noge dok posada nije stabilizovala situaciju.

Avion je potom prinudno sleteo u Solun, gde je Karović odmah prebačen u bolnicu i zbrinut.

Jedan od najređih incidenata u komercijalnom vazduhoplovstvu

Stručnjaci navode da su ovakvi događaji izuzetno retki u savremenom putničkom vazduhoplovstvu. Upravo zbog ozbiljnosti incidenta istraga obuhvata tehničke, bezbednosne i operativne okolnosti koje su dovele do otkazivanja dela motora i oštećenja trupa aviona.

Dok istraga ne bude završena, uzrok incidenta i eventualna odgovornost učesnika biće predmet detaljne analize nadležnih organa i sudova.

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