Objavljeni novi detalji u vezi sa sudbinom NIS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je nakon sastanka u Sankt Petersburgu sa generalnim direktorom Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovom da se pregovori između Gazpromnjefta i mađarske MOL Grupe nastavljaju, kao i da je mađarska kompanija zatražila dodatnih 30 dana za njihov završetak.

"Upravo smo razgovarali sa prvim čovekom Gazpromnjefta Djukovim. Razgovarali smo o aktuelnoj situaciji u vezi sa NIS-om. On je potvrdio da se pregovori između Gazpromnjefta i MOL-a nastavljaju i da je MOL tražio dodatno vreme za završetak pregovora. Znamo da rok ističe 6. juna, a oni su tražili dodatnih 30 dana kako bi se pregovori završili", rekla je ministarka, objavio je Telegraf Biznis.

Prema njenim rečima, istu informaciju dan ranije potvrdio joj je i predsednik i izvršni direktor MOL grupe, Zsolt Hernádi.

"Jasno je da postoji volja da se rešenje pronađe i da ono bude dugoročno održivo", naglasila je Đedović Handanović.

Tokom sastanka razgovarano je i o poslovanju NIS-a u uslovima povećane neizvesnosti zbog pitanja licenci i međunarodnih okolnosti koje utiču na energetski sektor.

Ministarka je istakla da kompanija nastavlja redovne aktivnosti i da rafinerija radi bez prekida, dok je direktor Gazpromnjefta potvrdio da će NIS podneti zahtev za novo produženje operativne licence koja ističe 16. juna.

"Ostajemo posvećeni pronalaženju rešenja za NIS, posebno u složenim globalnim okolnostima kada su u pitanju snabdevanje sirovom naftom i kretanje cena energenata", rekla je ona.

Dodatni pritisak na energetsko tržište dolazi sa svetskih berzi, gde je cena nafte Brent porasla na gotovo 98 dolara po barelu. Takav rast, kako je ocenila ministarka, predstavlja izazov ne samo za Srbiju već i za čitavu Evropu.

Kako bi zaštitila domaće tržište od većih poremećaja, država je prethodnih meseci preduzimala niz mera, uključujući smanjenje akciza i puštanje dela strateških rezervi na tržište.