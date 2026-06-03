Objavljeni novi detalji u vezi sa sudbinom NIS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je nakon sastanka u Sankt Petersburgu sa generalnim direktorom Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovom da se pregovori između Gazpromnjefta i mađarske MOL Grupe nastavljaju, kao i da je mađarska kompanija zatražila dodatnih 30 dana za njihov završetak.
"Upravo smo razgovarali sa prvim čovekom Gazpromnjefta Djukovim. Razgovarali smo o aktuelnoj situaciji u vezi sa NIS-om. On je potvrdio da se pregovori između Gazpromnjefta i MOL-a nastavljaju i da je MOL tražio dodatno vreme za završetak pregovora. Znamo da rok ističe 6. juna, a oni su tražili dodatnih 30 dana kako bi se pregovori završili", rekla je ministarka, objavio je Telegraf Biznis.
Prema njenim rečima, istu informaciju dan ranije potvrdio joj je i predsednik i izvršni direktor MOL grupe, Zsolt Hernádi.
"Jasno je da postoji volja da se rešenje pronađe i da ono bude dugoročno održivo", naglasila je Đedović Handanović.
Tokom sastanka razgovarano je i o poslovanju NIS-a u uslovima povećane neizvesnosti zbog pitanja licenci i međunarodnih okolnosti koje utiču na energetski sektor.
Ministarka je istakla da kompanija nastavlja redovne aktivnosti i da rafinerija radi bez prekida, dok je direktor Gazpromnjefta potvrdio da će NIS podneti zahtev za novo produženje operativne licence koja ističe 16. juna.
"Ostajemo posvećeni pronalaženju rešenja za NIS, posebno u složenim globalnim okolnostima kada su u pitanju snabdevanje sirovom naftom i kretanje cena energenata", rekla je ona.
Dodatni pritisak na energetsko tržište dolazi sa svetskih berzi, gde je cena nafte Brent porasla na gotovo 98 dolara po barelu. Takav rast, kako je ocenila ministarka, predstavlja izazov ne samo za Srbiju već i za čitavu Evropu.
Kako bi zaštitila domaće tržište od većih poremećaja, država je prethodnih meseci preduzimala niz mera, uključujući smanjenje akciza i puštanje dela strateških rezervi na tržište.
"Uspeli smo da očuvamo stabilnost snabdevanja i cenovnu stabilnost. Nismo imali velike cenovne šokove niti nestašice kakve su zabeležene u pojedinim zemljama regiona", istakla je ministarka.
Ona je podsetila i da je na snazi zabrana izvoza naftnih derivata iz Srbije kako bi se povećale domaće zalihe i osigurala stabilnost tržišta u slučaju dodatnih poremećaja na globalnom energetskom tržištu.
Pred Srbijom su sada dva važna datuma - 6. jun, kada ističe rok za aktuelne pregovore između Gazpromnjefta i MOL-a, i 16. jun, kada ističe operativna licenca NIS-a. Upravo od odluka koje budu donete u narednim nedeljama zavisiće dalji razvoj jedne od najvažnijih energetskih priča u regionu.
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