To je objavio Fajnenšel tajms (FT), pozivajući se na podatke pomorske analitičke kompanije Vindvord.



Prema procenama analitičara, "flota iz senke" za transport tečnog prirodnog gasa u poslednjih šest meseci navodno je povećana na 25 brodova, među kojima je najmanje osam polovnih tankera i dva nova broda izgrađena u ruskom brodogradilištu Zvezda.



Većina tankera u vlasništvu je posredničkih kompanija povezanih sa Rusijom, registrovanih u jurisdikcijama kao što su Dubai, Hongkong i Singapur.



Vodeću poziciju na ruskom tržištu tečnog prirodnog gasa zauzima kompanija Novatek.



Njena postrojenja Jamal LNG u Sibiru i projekat Arktik LNG 2, koji je pod zapadnim sankcijama, učestvuju sa više od 65 odsto u ukupnoj proizvodnji LNG u Rusiji.



Dodatnih oko 30 odsto obezbeđuje projekat Sahalin-2 na ruskom Dalekom istoku, koji je u vlasništvu Gasproma.



Kako navodi list, proširenje flote omogućiće Moskvi da nastavi izvoz LNG i nakon što 1. januara 2027. godine na snagu stupi zabrana isporuka u Evropsku uniju, po uzoru na "flotu iz senke" za transport nafte, koja već broji više od hiljadu brodova.



Zabrana transporta ruskog LNG u treće zemlje prvobitno je trebalo da bude deo 21. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, piše Tanjug.



Međutim, Grčka se tome usprotivila, štiteći interese svoje brodarske kompanije Dinagas, pa ta mera na kraju nije uvrštena u poslednji paket sankcija.



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