Na osnovu nekoliko fotografija odlučio je da kupi oko 400 godina staru kamenu ruševinu u italijanskoj regiji Abruci. Najpre je uplatio kaparu od 2.500 evra, a tek nakon toga otputovao u Italiju kako bi prvi put obišao kuću i kod notara potpisao ugovor.

Od zapuštene ruševine do vikendice iz snova

Tokom narednih godina Jakub je korak po korak pretvarao ruinirani objekat u funkcionalnu kuću za odmor. Ceo proces renoviranja beležio je na svom Instagram nalogu „Casa dei Fichi“, gde je pokazivao kako napreduju radovi.



Danas u toj kući redovno provodi vikende sa porodicom i prijateljima, a njegova porodica se u međuvremenu trajno preselila na jadransku obalu regiona, gde poseduje i stan, piše Oe24.

Zašto mnogi kupuju jeftine kuće u Italiji

Ovaj slučaj pokazuje zašto povoljne nekretnine u Italiji već godinama privlače kupce iz celog sveta. Posebnu pažnju izazvale su takozvane kuće za jedan evro, kojima brojne italijanske opštine pokušavaju da ožive napuštena istorijska jezgra.



Međutim, simbolična cena uglavnom predstavlja samo početak troškova. Kupci su obavezni da u određenom roku potpuno obnove objekat, a sami snose sve troškove renoviranja, poreza i drugih dažbina.



Jakub zato smatra da je velika popularnost ovih nekretnina pomalo varljiva.



Po njegovom mišljenju, priča o kućama za jedan evro predstavlja uspešan marketinški potez, jer se često prećutkuje koliko novca zapravo treba uložiti nakon kupovine. I njegova kuća, iako veoma povoljna, zahtevala je mnogo vremena, rada i dodatnih ulaganja pre nego što je postala useljiva.



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