Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) nastavio je isplatu julskih penzija prema unapred utvrđenom kalendaru.

Prvi su novac dobili penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti, dok su danas na redu korisnici iz vojne i poljoprivredne kategorije.

Penzije se isplaćuju preko tekućih računa, ali i na šalterima pošta za korisnike koji su izabrali takav način isplate.

Ko dobija penziju 10. i 11. avgusta?

Poslednji će svoje julske penzije dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, koja je ujedno i najbrojnija grupa penzionera u Srbiji.

Isplata će biti organizovana po sledećem rasporedu:

10. avgusta – penzioneri koji primanja dobijaju na kućnim adresama ili ih preuzimaju na šalterima pošta.

11. avgusta – penzioneri kojima se penzija uplaćuje direktno na tekuće račune.

Iznosi ostaju nepromenjeni

Penzioneri će ovog meseca dobiti isti iznos kao i prilikom prethodne isplate, odnosno penzije za jun. Nema promena u visini primanja, pa će čekovi biti identični onima iz prethodnog meseca.

Građani koji žele da provere tačan termin isplate za svoju kategoriju mogu to učiniti prema zvaničnom kalendaru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

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