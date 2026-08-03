Srpski Maldivi za "sitno" - bajkovita priroda, kupanje i smeštaj od 2.500 dinara

Mnogi sanjaju o odmoru na Maldivima, ali malo ko zna da i Srbija ima mesta koja svojim izgledom podsećaju na egzotične destinacije.

Jedan od takvih bisera je Bovansko jezero, skriveno između planina nadomak Aleksinca. Zbog tirkizne boje vode, mirnih uvala i prelepe prirode, sve češće ga nazivaju "srpskim Maldivima".

Za razliku od skupih letovanja u inostranstvu, ovde se može provesti nekoliko dana odmora bez velikih troškova, a posetioci mogu uživati u kupanju, sunčanju, vožnji čamcem i miru koji je teško pronaći na prepunim destinacijama.

Voda, plaže i priroda kao stvoreni za beg od gužve

Bovansko jezero nalazi se na reci Moravici, između Aleksinca i Sokobanje, a poznato je po čistoj vodi i brojnim skrivenim mestima za odmor.

Na obali nema velikih hotelskih kompleksa ni masovnog turizma, pa je ovo mesto posebno privlačno ljudima koji žele mirniji odmor u prirodi.

Najviše ga posećuju:

porodice sa decom,

parovi koji traže mir,

ljubitelji prirode i kampovanja,

ribolovci i vikend turisti.

Tokom toplih meseci jezero postaje idealno mesto za kupanje, sunčanje i beg od letnjih vrućina.

Koliko košta smeštaj kod Bovanskog jezera?

Jedna od najvećih prednosti ovog mesta jesu pristupačne cene.

Cene smeštaja zavise od perioda i vrste objekta, ali okvirno:

privatni apartmani i sobe mogu se pronaći već od oko 2.500 do 4.000 dinara po noći za dve osobe,

komforniji apartmani uglavnom se kreću oko 4.000 do 7.000 dinara po noći,

vikendice i kuće za odmor mogu biti skuplje, posebno tokom sezone i vikendom.

Za porodicu ili društvo koje deli smeštaj, trošak po osobi može biti veoma povoljan.

Koliko novca je potrebno za jedan dan odmora?

Za jednodnevni izlet na Bovansko jezero nije potrebno mnogo novca.

Okvirni troškovi mogu izgledati ovako:

gorivo do destinacije – zavisi od mesta polaska,

parking (ukoliko se naplaćuje na određenim lokacijama),

kafa ili osveženje – oko nekoliko stotina dinara,

hrana iz restorana ili obližnjih objekata – nekoliko stotina do oko 1.500 dinara po osobi.

Za skromniji izlet, jedna osoba može provesti dan uz oko 1.500 do 2.500 dinara, ne računajući prevoz.

Koliko novca treba za vikend?

Za dve osobe, okviran budžet za vikend odmor mogao bi da izgleda ovako:

smeštaj za dve noći: oko 5.000 do 10.000 dinara,

hrana i piće: oko 4.000 do 8.000 dinara,

dodatne aktivnosti i troškovi: nekoliko hiljada dinara.

Ukupno, za prijatan vikend za dvoje potrebno je približno 10.000 do 20.000 dinara, u zavisnosti od izbora smeštaja i načina ishrane.

Šta još može da se obiđe u okolini?

Velika prednost Bovanskog jezera je što se nalazi blizu poznatih turističkih mesta.

Posetioci mogu obići i:

Sokobanja -jednu od najpoznatijih banja u Srbiji,

planinske predele Ozrena,

izletišta i vidikovce u okolini.

Zbog dobre lokacije, Bovansko jezero može biti odlična kombinacija kupanja, prirode i obilaska.

Mesto koje sve više privlači turiste

Iako još nije među najpoznatijim letovalištima u Srbiji, Bovansko jezero poslednjih godina sve češće privlači pažnju turista koji traže lepo, mirno i povoljno mesto za odmor.

Kristalna voda, priroda i činjenica da se do njega može stići bez velikih troškova čine ga jednom od zanimljivijih alternativa skupim letovanjima.

Ako tražite mesto gde možete da se odmorite, rashladite i uživate u prirodi - "srpski Maldivi" možda su bliže nego što mislite.

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