Pas je za mnoge mnogo više od kućnog ljubimca - član je porodice, verni prijatelj i saputnik kroz godine. Međutim, odgovorno vlasništvo podrazumeva i značajne finansijske obaveze koje se često potcenjuju, piše Kamatica.

Novo istraživanje obuhvatilo je 25 najpopularnijih rasa pasa i izračunalo koliko vlasnici u proseku potroše tokom njihovog života. U računicu su uključeni troškovi hrane, veterinarskih pregleda, vakcina, osiguranja, opreme, šišanja i redovne nege. Rezultati pokazuju da ukupni izdaci kod pojedinih rasa mogu premašiti 35.000 evra, odnosno cenu novog automobila.

Francuski buldog ubedljivo najskuplji

Na prvom mestu nalazi se francuski buldog, čije održavanje tokom prosečnog životnog veka od oko 15 godina košta približno 35.300 evra.

Iako je reč o malom psu koji je idealan za život u stanu, ova rasa je poznata po čestim zdravstvenim problemima, skupim veterinarskim tretmanima i visokim troškovima nege. Kada se tome dodaju kvalitetna ishrana, osiguranje i redovni pregledi, francuski buldog postaje najskuplji ljubimac među najpopularnijim rasama.

Zašto mali psi koštaju više od velikih?

Na prvi pogled očekivalo bi se da najveći psi budu i najskuplji za održavanje zbog veće potrošnje hrane. Međutim, istraživanje pokazuje potpuno drugačiju sliku.

Četiri od pet najskupljih rasa su mali psi – francuski buldog, patuljasti šnaucer, jorkširski terijer i ši-cu.

Glavni razlog je njihov duži životni vek. Dok velike rase često žive oko deset godina, mali psi neretko dožive 15 ili više godina. Svaka dodatna godina znači nove troškove za hranu, veterinarsku negu, lekove, preventivne preglede i opremu, pa ukupna suma na kraju bude znatno veća.

Društvene mreže povećale popularnost pojedinih rasa

Poslednjih godina pojedine rase postale su pravi hit na društvenim mrežama. Psi poput kavapua, labradudle, pomeranca i čivave često se pojavljuju u lifestyle sadržajima, ali njihovo održavanje nije nimalo jeftino.

Redovno šišanje, profesionalna nega dlake, kvalitetna ishrana i preventivna zdravstvena zaštita predstavljaju stalne troškove koje vlasnici treba da imaju u vidu pre nabavke psa.

Šiba inu je među najpovoljnijim rasama

Na dnu liste nalazi se šiba inu, sa procenjenim ukupnim troškovima od oko 21.800 evra tokom života.

Odmah iza nje nalaze se border koli i australijski ovčar, dok su među finansijski pristupačnijim rasama i labrador retriver i zlatni retriver, koji godinama važe za jedne od najpopularnijih porodičnih pasa.

Koliko košta život sa najpopularnijim rasama pasa?

Procena ukupnih troškova tokom životnog veka psa:

Francuski buldog – oko 35.300 evra Patuljasti šnaucer – oko 28.600 evra Jorkširski terijer – oko 28.400 evra Ši-cu – oko 28.200 evra Rotvajler – oko 27.800 evra Koker španijel – oko 27.800 evra Pomeranac – oko 27.700 evra Maltezer – oko 27.600 evra Doberman – oko 27.600 evra Nemačka doga – oko 27.300 evra Bokser – oko 27.100 evra Vipet – oko 26.900 evra Kavapu – oko 26.200 evra Jazavičar – oko 26.200 evra Bostonski terijer – oko 26.100 evra Čivava – oko 25.700 evra Bigl – oko 25.600 evra Sibirski haski – oko 24.600 evra Nemački ovčar – oko 24.300 evra Labradudla – oko 24.300 evra Zlatni retriver – oko 24.000 evra Labrador retriver – oko 23.200 evra Australijski ovčar – oko 22.600 evra Border koli – oko 22.500 evra Šiba inu – oko 21.800 evra

Važno je naglasiti da se navedeni iznosi odnose na procenjene ukupne troškove tokom celog životnog veka psa, a ne samo na cenu kupovine šteneta. U obračun su uključeni izdaci za hranu, veterinarsku negu, vakcinaciju, osiguranje, opremu, negu dlake i druge redovne potrebe. Konačan iznos može biti veći ili manji u zavisnosti od zdravstvenog stanja psa, zemlje u kojoj vlasnik živi i načina brige o ljubimcu.

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