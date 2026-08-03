Letovanje u Italiji ove godine ponovo je otvorilo pitanje visokih cena na popularnim turističkim destinacijama. Sada su pažnju javnosti privukle neobične naplate na jednoj plaži - turistima se punjenje flaše pijaćom vodom naplaćuje jedan evro, piše Fenix Magazin.

Slučaj se dogodio u mestu Noli, u italijanskoj regiji Ligurija, nakon što je turista Enco Guerra fotografisao obaveštenje na lokalnom kupalištu i objavio ga na društvenim mrežama.

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije i pokrenula raspravu među korisnicima koji su podelili različita mišljenja o tome da li je reč o opravdanoj ekološkoj meri ili previsokoj ceni za osnovnu potrebu.

Ležaljke i suncobran 100 evra, pa spuštena cena

Kako je Guerra naveo u svojoj objavi, prvo mu je za dve ležaljke i suncobran ponuđena cena od čak 100 evra.

Nakon što je izrazio iznenađenje zbog iznosa, zaposleni na kupalištu su mu, prema njegovim rečima, ponudili istu uslugu za 80 evra.

Ipak, turistu nije najviše iznenadila cena plažnog mobilijara, već obaveštenje koje je video na kupalištu.

Na njemu je pisalo da se punjenje flaše pijaćom vodom naplaćuje jedan evro.

"Ne sporim pravo da određuju cene, ali ovo je previše"

Turista je fotografiju natpisa podelio na društvenim mrežama uz komentar da ne osporava pravo vlasnicima kupališta da formiraju cene svojih usluga.

Ipak, smatra da je naplata vode za piće nešto što prelazi granicu prihvatljivog.

Objava je izazvala veliku diskusiju, posebno zbog činjenice da se poslednjih godina sve češće govori o rastu cena na italijanskoj obali i troškovima letovanja.

Vlasnik kupališta objasnio zašto se voda naplaćuje

U kupalištu „Al Chiosco“, gde je fotografija nastala, odbacili su kritike i ponudili svoje objašnjenje.

Vlasnik Đovani Rićo rekao je da naplata jednog evra nije uvedena kako bi se dodatno zaradilo, već da je deo njihove strategije za smanjenje plastičnog otpada.

Prema njegovim rečima, gosti bi pre donošenja zaključaka trebalo da se informišu kako sistem funkcioniše.

Cilj je manje plastike na plažama

Iz kupališta navode da već godinama pokušavaju da smanje korišćenje plastike.

Ranije su koristili vodu u ambalaži od tetrapaka, ali su nakon promena u nabavci odlučili da pređu na drugačiji model.

Gostima sada omogućavaju da ponovo napune svoje flaše, uz naknadu od jednog evra, što smatraju načinom da podstaknu korišćenje višekratne ambalaže.

Podeljene reakcije turista

Dok jedni smatraju da je naplata vode na plaži nepotrebna i previsoka, drugi podržavaju ideju jer smatraju da podstiče smanjenje plastičnog otpada.

Ovaj slučaj još jednom je pokrenuo pitanje cena na italijanskom primorju, gde turisti sve češće obraćaju pažnju na troškove odmora, od smeštaja i hrane do usluga na plažama.

Za sada nije poznato da li će ovakav model naplate biti prihvaćen i na drugim kupalištima, ali je sigurno da je jedan evro za flašu vode bio dovoljan da izazove veliku raspravu među turistima.

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