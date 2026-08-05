"Prvi stanovi će biti spremni u septembru za useljenje. Sada se već polako unosi nameštaj, opremamo stanove. To nam je prvi veliki građevinski cilj koji ostvarujemo na vreme. Drugi veliki cilj nam je da do 1. decembra pripremimo sve paviljone i sajamske hale da one budu spremne za primopredaju zemljama učesnicama, da bi oni krenuli sa svojim radovima", rekao je on za TV K1.



Dodao je da se nada da će neki paviljoni i neke hale biti završene pre 1. decembra, i da će biti izvršena primopredaja zemljama, što će, kako je ocenio, biti veoma veliki uspeh ako se ostvari.



"Kako stvari sada stoje, na dobrom smo putu, jer, evo, pre nedelju ili dve imali smo posetu češkog predsednika koji je imao priliku da uđe u svoj paviljon koji je u potpunosti u gabaritima u kojima će biti 1. decembra završen", naveo je Jerinić.



Govoreći o najvećim izazovima vezanim za Ekspo, rekao je da je najizazovniji momenat sama izgradnja, jer je front radova skoro 222 hektara, što je prema njegovim rečima istorijski poduhvat kada je Srbija u pitanju.



"Mi do danas nismo imali ovakav projekat i da tako kažem istovremenost na tolikoj količini radova. Dokazali smo i pokazali da možemo da se nosimo sa velikim, izazovnim građevinskim projektom kao što je ovaj i opravdali poverenje koje smo dobili", naglasio je on.



Naveo je da su sledeći veliki izazov kad je ovaj projekat u pitanju zemlje učesnice i saradnja sa njima, jer zemlja domaćin njima mora da omogući da se vrlo lako prilagode na zakonsku regulativu kod nas, a zemalja je, kako je dodao, dosta sa različitim kulturama, različitim zakonskim regulativama.



"Morate da napravite jedinstven sistem pristupa njima, da im objasnite kako i na koji način uvoze hranu, građevinske elemente, kako i na koji način zapošljavaju ljude, kako se tretiraju licence i tako dalje", istakao je Jerinić.



Odgovarajući na pitanje da li očekuje još zemalja učesnica osim onih koje su se već prijavile, rekao je da imamo kapacitet za to i da postoji jedan broj zemalja koji je i dalje zainteresovan da učestvuje na Ekspu sledeće godine.



To, prema njegovim rečima, predstavlja veliki izazov, jer ostalo je još malo vremena do početka izložbe i u narednom periodu je potrebno biti pažljiv sa brojem potvrda koje će dolaziti.



"Verovatno će to biti neki manji paviljoni, jer mi imamo te modularne paviljone: 330, 660 i 990 kvadrata. To su zaista ogromni paviljoni. Iz tog razloga, vrlo verovatno da sledeća zemlja koja će poslati nama potvrdu učešća verovatno u nekom manjem obimu i formatu učestvovati kod nas. Ali svakako da se radujemo i razgovaramo, i izaćićemo u susret svima", rekao je on.



Istakao je i da je organizovanje specijalizovane izložbe Ekspo 2027 veliki logističko-operativni izazov.



"Mi smo uveli novih sedam autobuskih linija u Beogradu koje će funkcionisati za potrebe Ekspa, koje će iz svih delova Beograda dolaziti na Ekspo lokaciju. Imamo novu prugu koja se gradi od Prokopa do aerodroma, od aerodroma do Ekspa, što predstavlja istorijski korak za Beograd, pre svega gde se povezuje centar grada i aerodrom, decenijama unazad se pričalo o tome. Imamo skoro 12. 000 parking mesta koja smo obezbedili za posetioce, autobuska stajališta na samom Ekspo sajtu, drop-off-ove za autobuse, za taksiste, za automobile", kazao je Jerinić.



Naveo je i da su radovi završeni oko 82 odsto, a na gradilištu svaki dan radi 4. 000 radnika.



"Imamo 500 građevinskih mašina svaki dan koje su na svojim pozicijama. Lanac snabdevanja je u potpunosti stabilan i siguran, tako da sigurni smo da stižemo rok", kazao je on.



Jerinić je naglasio da trenutno ima skoro 8.000 prijavljenih volontera za izložbu.



"Imaćemo vrlo brzo i 8. 000 prijavljenih volontera, vrlo smo blizu te brojke, i zaista me raduje to sve to što vidim. Do danas mi imamo više od 1. 000 prijavljenih volontera iz celog sveta, više od 60 zemalja su učesnici našeg volonterskog programa i to je nešto što je mene lično iznenadilo. Mi smo već prvog dana imali skoro 30 zemalja iz kojih su se prijavili volonteri iz sveta, od Japana, od Kine. Baš prvog dana da će se prijavi više od 30 zemalja, iskreno, nisam očekivao. I to je nešto što predstavlja potvrdu kredibiliteta i važnosti ovakvog projekta, da ljudi prate naš projekat i da očekuju neke važne datume kao što je bio početak prijave volontera", naveo je on, prenosi Tanjug.



Specijalizovana izložba Ekspo 2027 održava se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, u trajanju od 93 dana, pod temom "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve".



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