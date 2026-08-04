Za mnoge građane najveća prepreka pri kupovini stana nije mesečna rata kredita, već novac potreban za učešće. Iako većina stambenih kredita podrazumeva da kupac obezbedi deo kupoprodajne cene iz sopstvenih sredstava, postoje situacije u kojima je moguće finansirati kupovinu i bez velikog početnog kapitala.

Stručnjaci ističu da takve mogućnosti postoje, ali da uslovi zavise od banke, kreditne sposobnosti klijenta i vrste obezbeđenja koje može da ponudi.

Hipoteka na drugu nekretninu

Jedan od najčešćih modela jeste stavljanje druge nekretnine pod hipoteku kao dodatnog sredstva obezbeđenja.

Ako vrednost te nekretnine zadovoljava uslove banke, moguće je dobiti kredit za veći deo ili čak celokupan iznos kupovine, bez klasičnog novčanog učešća. U praksi banke najčešće zahtevaju da vrednost nekretnine koja se daje pod hipoteku bude veća od iznosa kredita.

To može biti stan ili kuća u vlasništvu kupca, ali i nekretnina člana porodice ili druge osobe koja pristane da bude jemac kroz hipoteku.

Dinarski stambeni krediti

Pojedine banke nude i stambene kredite u dinarima kod kojih uslovi za učešće mogu biti drugačiji nego kod kredita indeksiranih u evrima.

Takvi krediti često imaju kraći rok otplate i više kamatne stope, zbog čega ukupni troškovi mogu biti veći. S druge strane, otplata se odvija u dinarima, pa nema valutnog rizika koji postoji kod kredita vezanih za evro.

Pre donošenja odluke potrebno je pažljivo uporediti efektivnu kamatnu stopu, ukupnu cenu kredita i mesečnu ratu.

Beskamatna pozajmica za kupce stanova Građevinske direkcije Srbije

Kupci stanova koje gradi Građevinska direkcija Srbije mogu, u određenim slučajevima, da koriste beskamatnu pozajmicu do 20 odsto vrednosti nekretnine.

Ovaj model predviđa da se pozajmljeni iznos vraća iz povraćaja PDV-a za kupovinu prve nekretnine, dok se eventualni preostali deo može otplaćivati u ratama, bez obračuna kamate, piše Nekretnine.rs.

Dostupnost ovog programa zavisi od konkretnih projekata i uslova koji važe u trenutku kupovine.

Da li je keš kredit dobro rešenje za učešće?

Neki kupci koriste gotovinski kredit kako bi obezbedili novac za učešće, a zatim podižu stambeni kredit.

Ovakav model jeste moguć, ali znači da će istovremeno otplaćivati dve kreditne obaveze. Zbog toga je važno pažljivo proceniti da li mesečni prihodi mogu da izdrže dodatno finansijsko opterećenje.

Pošto su gotovinski krediti uglavnom skuplji od stambenih, ova opcija povećava ukupne troškove zaduživanja.

Kreditna sposobnost odlučuje

Bez obzira na model finansiranja, banke procenjuju kreditnu sposobnost svakog klijenta.

Prilikom odobravanja kredita proveravaju se prihodi, postojeća zaduženja i podaci iz Kreditnog biroa. Cilj je da ukupne mesečne obaveze budu u okviru limita koji banka smatra održivim u odnosu na primanja klijenta.

Državne olakšice mogu smanjiti troškove

Kupci prve nekretnine mogu imati pravo na određene državne olakšice, poput povraćaja PDV-a ili drugih programa podrške, ukoliko ispunjavaju propisane uslove.

Iako ove mere najčešće ne ukidaju obavezu učešća, mogu značajno smanjiti ukupne troškove kupovine i olakšati finansiranje prve nekretnine.

Šta treba proveriti pre podnošenja zahteva?

Pre nego što podnesete zahtev za stambeni kredit, korisno je da:

uporedite ponude više banaka;

proverite efektivnu kamatnu stopu i ukupan trošak kredita;

izračunate da li možete da podnesete mesečne rate;

proverite da li ispunjavate uslove za državne olakšice;

razmotrite da li vam dodatno zaduživanje dugoročno odgovara.

Kupovina stana bez velikog početnog kapitala može biti moguća, ali izbor modela finansiranja treba prilagoditi sopstvenim primanjima i dugoročnim finansijskim planovima.

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