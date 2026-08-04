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Vila koja košta 85 miliona dolara izgleda kao iz filma o Džejms Bondu - ima tajnu sobu i bazen od 30 metara

Vila Skajfol na Floridi prodaje se za 85 miliona dolara. Ima 9 soba, tajnu poker sobu, privatni spa, bazen od 29 metara i luksuz dostojan filma.

Autor:  Dubravka Jovanović
04.08.2026.14:27
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Vila koja košta 85 miliona dolara izgleda kao iz filma o Džejms Bondu - ima tajnu sobu i bazen od 30 metara
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Jedna od najluksuznijih vila na Floridi pojavila se na tržištu nekretnina, a cena od neverovatnih 85 miliona dolara privukla je pažnju svetske javnosti. Vila Skajfol, inspirisana filmovima o legendarnom agentu Džejms Bondu, izgleda kao privatni luksuzni rizort sa sadržajima koji se retko viđaju čak i među najskupljim kućama na svetu, piše Times of india.

Ukoliko bude prodata po traženoj ceni, ova nekretnina mogla bi da postane najskuplja stambena prodaja u istoriji grada Delrej Bič na Floridi.

Vila od 2,5 hektara izgleda kao privatni raj

Vila Skajfol nalazi se u ekskluzivnoj zajednici Stoun Krik Ranč, jednoj od najprestižnijih zatvorenih naselja na jugu Floride.

Luksuzno imanje prostire se na čak 2,5 hektara, a izgrađeno je sa idejom da vlasniku pruži potpunu privatnost i osećaj boravka u privatnom odmaralištu.

Za izgradnju je bio zadužen poznati graditelj luksuznih nekretnina Aldo Stark, koji je vilu osmislio kao spoj moderne arhitekture, vrhunskog dizajna i filmskog luksuza.

Devet spavaćih soba, 12 kupatila i salon visok 10 metara

Vila Skajfol ima impresivan broj prostorija i luksuznih detalja:

  • 9 spavaćih soba
  • 12 kupatila
  • veliki salon visok oko 10 metara
  • kristalne lustere
  • zidove od osvetljenog oniksa
  • više prostora za zabavu i odmor

Centralni salon jedan je od najimpresivnijih delova kuće, sa raskošnim detaljima koji podsećaju na scenografiju iz holivudskih filmova.

Tajna poker soba, privatni spa i garaža kao muzej automobila

Ono što ovu vilu posebno izdvaja jesu skriveni sadržaji namenjeni zabavi i luksuznom životu.

Vila poseduje:

  • tajnu poker sobu
  • galeriju automobila uređenu poput muzeja
  • spa centar inspirisan amazonskom prašumom
  • bazen dug oko 29 metara
  • luksuzne kabane
  • tropsko uređeno dvorište
  • unutrašnje i spoljne prostore za zabavu

Vlasnik ove nekretnine praktično dobija privatni kompleks u kojem može da provodi vreme bez potrebe da napušta imanje.

U cenu od 85 miliona dolara ulazi i kompletan luksuz

Za razliku od mnogih luksuznih nekretnina koje se prodaju prazne, vila Skajfol dolazi potpuno opremljena.

Kupac dobija:

  • kompletan nameštaj
  • opremljene kuhinje i barove
  • luksuzne modne detalje
  • dizajnerske torbe brendova Šanel, Dior i Ermes
  • sve što je potrebno za useljenje odmah

Prodavci navode da je cilj bio da budućem vlasniku omoguće da odmah koristi vilu bez dodatnih ulaganja.

Jedno od najbezbednijih mesta za bogate kupce

Vila se nalazi u naselju Stoun Krik Ranč, koje važi za jednu od najbezbednijih i najekskluzivnijih zajednica na Floridi.

Naselje je zatvorenog tipa, sa kontrolisanim pristupom i visokim nivoom zaštite. Prema navodima američkih medija, o bezbednosti stanovnika brinu bivši vojni pripadnici.

U ovoj oblasti nekretnine imaju brojni poznati ljudi, među kojima su glumac Mark Volberg, milijarder i investitor Stiv Koen, osnivač kompanije Rokstar Enerdži Ras Viner i NFL igrač Kalil Mek.

Zašto bogati ljudi biraju Delrej Bič?

Delrej Bič poslednjih godina postaje sve popularniji među milionerima i milijarderima koji žele alternativu prometnijim lokacijama poput Majamija i Palm Biča.

Najbogatije kupce privlače:

  • privatnost
  • velike parcele
  • luksuzne nekretnine
  • mirniji način života
  • poreske pogodnosti savezne države Floride

Među zainteresovanim kupcima luksuznih kuća sve češće su preduzetnici, ljudi iz tehnološkog sektora, investitori i penzioneri sa velikim kapitalom.

Vila završena za samo 14 meseci

Posebno zanimljiv detalj jeste brzina izgradnje. Vila Skajfol završena je za svega 14 meseci, dok slične luksuzne nekretnine često zahtevaju između 4 i 5 godina rada.

Stručnjaci za luksuzne nekretnine navode da bogati kupci sve češće traže potpuno završene kuće u koje mogu odmah da se usele.

Vila Skajfol predstavlja upravo takav koncept – luksuznu nekretninu spremnu za život, sa privatnim sadržajima, vrhunskom bezbednošću i cenom od 85 miliona dolara.

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