Rok za uplatu ističe 14. avgusta, a oni koji obavezu ne izmire na vreme od narednog dana ulaze u obračun zakonske kamate.

Posebno je važno da građani znaju da nedostavljanje novog rešenja nije razlog za odlaganje plaćanja, jer se u određenim slučajevima porez plaća akontaciono, prema obavezi iz prethodne godine.

Ko mora da plati i bez novog rešenja?

Fizička lica koja ne vode poslovne knjige porez na imovinu plaćaju tromesečno, u roku od 45 dana od početka svakog tromesečja. Kako je treće tromesečje počelo 1. jula, rok za uplatu treće rate ističe 14. avgusta.

Ukoliko godišnje rešenje za 2026. godinu još nije dostavljeno, vlasnici kojima je poreska obaveza postojala i tokom 2025. godine dužni su da plate akontaciju u visini obaveze za četvrto tromesečje prethodne godine.

Šta ako novo rešenje stigne kasnije?

Po prijemu godišnjeg rešenja može se ispostaviti da je godišnji porez veći ili manji od iznosa koji je do tada plaćan kroz akontacije.

Ako je utvrđena veća obaveza, razlika mora da bude plaćena u roku od 15 dana od dostavljanja prvostepenog rešenja. Ukoliko je uplaćeno više nego što iznosi nova obaveza, višak ostaje evidentiran kao preplata i može se koristiti za buduće obaveze ili zatražiti njegov povraćaj.

Kada počinje obračun kamate?

Ako treća rata poreza na imovinu ne bude plaćena do 14. avgusta, zakonska kamata počinje da se obračunava već od 15. avgusta.

Prema važećim propisima, kamata na neblagovremeno plaćene javne prihode trenutno iznosi 15,75 odsto godišnje.

Važno je znati da kamata ne nastaje zato što novo rešenje nije stiglo, već zato što dospela poreska obaveza nije plaćena u zakonskom roku.

Kupili ste stan tokom 2026? Za vas važe druga pravila

Građani koji su tokom 2026. godine prvi put stekli određenu nepokretnost nemaju prethodnu poresku obavezu po kojoj bi plaćali akontaciju.

Za njih rok za plaćanje zavisi od trenutka nastanka poreske obaveze i datuma dostavljanja poreskog rešenja, pa 14. avgust ne mora automatski da bude rok za uplatu, piše Nekretnine.rs/Stevica Rajčetić.

Kako proveriti stanje dugovanja?

Pre isteka roka preporučljivo je proveriti stanje obaveza na Portalu lokalnih poreskih administracija, gde se mogu videti evidentirana zaduženja i izvršene uplate.

Ukoliko nepokretnost nije prikazana ili rešenje još nije stiglo, potrebno je obratiti se lokalnoj poreskoj administraciji nadležnoj za grad ili opštinu u kojoj se nekretnina nalazi.

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