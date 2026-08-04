Nova internet prevara zabeležena u Hrvatskoj još jednom pokazuje koliko ubedljive mogu biti finansijske prevare povezane sa kriptovalutama.

Muškarac (62) ostao je bez više od 20.000 evra nakon što je poverovao da na njegovo ime postoji više od 10.000 evra u kriptovalutama koje je potrebno da "konvertuje" kako bi mu novac bio isplaćen na bankovni račun, prenosi Poslovni dnevnik.

Poverovao da mu pripada kripto-imovina

Prema navodima policije, nepoznata osoba kontaktirala ga je telefonom i saopštila mu da ima pravo na isplatu kripto-imovine koja se navodno vodi na njegovo ime.

Kako bi dobio novac, muškarac je sledio uputstva sagovornika. Registrovao se na internet stranici koju mu je preporučio i na mobilni telefon instalirao aplikaciju za udaljeni pristup.

Time je, ne znajući, prevarantu omogućio potpunu kontrolu nad svojim uređajem i pristup bankovnim podacima.

Sa računa mu skinuli više od 20.000 evra

Nakon toga usledio je najskuplji deo prevare.

Sa njegovog bankovnog računa izvršeno je više neovlašćenih transakcija u ukupnom iznosu većem od 20.000 evra, a prevarant je od njega zatražio i dodatnu uplatu kako bi navodna isplata bila završena.

Tek tada je shvatio da je postao žrtva dobro organizovane prevare i slučaj prijavio policiji.

Materijalna šteta procenjuje se na više od 20.000 evra, dok je istraga u toku.

Stručnjaci upozoravaju: Ne instalirajte aplikacije po tuđem nalogu

Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da su prevare povezane sa kriptovalutama među najbrže rastućim oblicima finansijskog kriminala.

Građanima savetuju da nikada ne instaliraju aplikacije za udaljeni pristup na zahtev nepoznatih osoba, niti da dele podatke o bankovnim računima ili pristupne kodove, bez obzira na to koliko priča delovala uverljivo.

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