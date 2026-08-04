Ekstremne letnje vrućine sve više utiču na izbor destinacija za odmor, pa veliki broj turista umesto tradicionalnih mediteranskih letovališta bira hladnije krajeve Evrope, pišu Nezavisne.

Reč je o trendu poznatom kao "coolcation", odnosno letovanju u područjima sa prijatnijom klimom. Poslednjih godina ovaj način putovanja beleži snažan rast, a stručnjaci procenjuju da bi mogao trajno da promeni deo evropskog turističkog tržišta.

Dok temperature u pojedinim delovima južne Evrope ovog leta dostižu i 40 stepeni Celzijusa, sve više putnika okreće se severu kontinenta, gde su leta svežija, vazduh prijatniji, a gužve znatno manje.

Turisti traže beg od letnjih vrućina

Terje Viblom Pedersen, turistički vodič iz jugoistočne Švedske, kaže da mnogi posetioci otvoreno priznaju da su upravo zbog visokih temperatura odlučili da odmor provedu na severu Evrope.

„Oduševljeni su kada vide da dnevne temperature retko prelaze 30 stepeni, da gotovo neprestano duva osvežavajući morski povetarac i da nema velikih gužvi koje su uobičajene na jugu Evrope“, rekao je Pedersen za Euronews.

Slično razmišljaju i francuski penzioneri Danijel i Florans Gastaldi, koji su ovog leta odmor proveli u Stokholmu.

„Drago nam je što smo pobegli od toplotnog talasa. Presrećni smo što smo pronašli prijatnije temperature“, rekli su oni.

Sve veće interesovanje za sever Evrope

Analize turističkih kompanija Mabrian i Data Appeal pokazuju da raste interesovanje za destinacije poput južne Finske i norveške regije Vestland.

Istovremeno, sve popularniji postaju i hladniji delovi zemalja koje su godinama među najposećenijim turističkim destinacijama. Putnici sve češće biraju Galiciju na severozapadu Španije, italijansku pokrajinu Trentino-Južni Tirol, kao i francuske regije Normandiju i Alzas.

Podaci platforme Hotels.com pokazuju da su pretrage smeštaja u Kopenhagenu među francuskim korisnicima porasle čak 246 odsto nakon prvog velikog toplotnog talasa u maju. Istovremeno, interesovanje za Dablin povećano je za 151 odsto.

Sličan trend beleže i turističke agencije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Jona Robertson iz američke agencije Fora Travel navodi da je broj rezervacija za Oslo porastao za 154 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok je Helsinki zabeležio rast od 124 odsto.

„Ovi podaci jasno pokazuju da putnici aktivno traže alternativu tradicionalnim letnjim destinacijama“, smatra Robertson.

Planine postaju sve privlačnije leti

Promene su primetne i u samim zemljama juga Evrope.

U Francuskoj turistički radnici beleže sve veće interesovanje za planinske centre tokom letnjih meseci.

„Na većim nadmorskim visinama večeri i noći su znatno svežije, pa je boravak mnogo prijatniji“, objašnjava Žan-Paskal Šopar, direktor turističke organizacije francuske regije Jura.

Mediteran i dalje ostaje prvi izbor

Iako trend "coolcation" dobija na popularnosti, stručnjaci smatraju da je prerano govoriti o velikom zaokretu u evropskom turizmu.

Profesor Stefan Gosling, stručnjak za turizam sa Univerziteta u Švedskoj, ističe da klima jeste važan faktor, ali nije presudna prilikom izbora destinacije.

„Ljudi pri planiranju odmora uzimaju u obzir mnogo više od vremena. Italija nije Danska kada je reč o kulturi, prirodi, gastronomiji ili cenama. Kada neko ima omiljenu destinaciju, ne menja je tako lako“, rekao je Gosling.

Slično smatraju i u norveškoj turističkoj organizaciji, čija istraživanja pokazuju da približno svaki peti strani turista kao jedan od razloga dolaska u Norvešku navodi prijatniju letnju klimu.

Međutim, klima je samo jedan od faktora koji utiče na odluku o putovanju.

Na izbor destinacije utiču i bezbednost, prirodne lepote, saobraćajna povezanost, broj avionskih linija, kurs valuta i razvijenost turističke infrastrukture, a u svim tim segmentima mediteranske zemlje i dalje imaju značajnu prednost.

Vrućine menjaju vreme putovanja, ne i omiljene destinacije

Uprkos rekordnim temperaturama, zemlje juga Evrope i dalje beleže odlične turističke rezultate.

Grčka je prošle godine ostvarila rekordan broj stranih gostiju, dok je Španija nastavila rast turističke potrošnje. Prema podacima udruženja Exceltur, potrošnja domaćih i stranih turista u Španiji u drugom tromesečju ove godine porasla je za više od osam odsto.

Stručnjaci zato smatraju da će klimatske promene pre uticati na termin putovanja nego na izbor same destinacije.

Umesto odlaska u Italiju, Grčku ili Španiju usred leta, sve više turista moglo bi da putuje u proleće ili jesen, kada su temperature prijatnije, gužve manje, a boravak znatno udobniji.

Ekstremne letnje vrućine sve više utiču na izbor destinacija za odmor, pa veliki broj turista umesto tradicionalnih mediteranskih letovališta bira hladnije krajeve Evrope.

Reč je o trendu poznatom kao "coolcation", odnosno letovanju u područjima sa prijatnijom klimom. Poslednjih godina ovaj način putovanja beleži snažan rast, a stručnjaci procenjuju da bi mogao trajno da promeni deo evropskog turističkog tržišta.

Dok temperature u pojedinim delovima južne Evrope ovog leta dostižu i 40 stepeni Celzijusa, sve više putnika okreće se severu kontinenta, gde su leta svežija, vazduh prijatniji, a gužve znatno manje.

Turisti traže beg od letnjih vrućina

Terje Viblom Pedersen, turistički vodič iz jugoistočne Švedske, kaže da mnogi posetioci otvoreno priznaju da su upravo zbog visokih temperatura odlučili da odmor provedu na severu Evrope.

„Oduševljeni su kada vide da dnevne temperature retko prelaze 30 stepeni, da gotovo neprestano duva osvežavajući morski povetarac i da nema velikih gužvi koje su uobičajene na jugu Evrope“, rekao je Pedersen za Euronews.

Slično razmišljaju i francuski penzioneri Danijel i Florans Gastaldi, koji su ovog leta odmor proveli u Stokholmu.

„Drago nam je što smo pobegli od toplotnog talasa. Presrećni smo što smo pronašli prijatnije temperature“, rekli su oni.

Sve veće interesovanje za sever Evrope

Analize turističkih kompanija Mabrian i Data Appeal pokazuju da raste interesovanje za destinacije poput južne Finske i norveške regije Vestland.

Istovremeno, sve popularniji postaju i hladniji delovi zemalja koje su godinama među najposećenijim turističkim destinacijama. Putnici sve češće biraju Galiciju na severozapadu Španije, italijansku pokrajinu Trentino-Južni Tirol, kao i francuske regije Normandiju i Alzas.

Podaci platforme Hotels.com pokazuju da su pretrage smeštaja u Kopenhagenu među francuskim korisnicima porasle čak 246 odsto nakon prvog velikog toplotnog talasa u maju. Istovremeno, interesovanje za Dablin povećano je za 151 odsto.

Sličan trend beleže i turističke agencije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Jona Robertson iz američke agencije Fora Travel navodi da je broj rezervacija za Oslo porastao za 154 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok je Helsinki zabeležio rast od 124 odsto.

„Ovi podaci jasno pokazuju da putnici aktivno traže alternativu tradicionalnim letnjim destinacijama“, smatra Robertson.

Planine postaju sve privlačnije leti

Promene su primetne i u samim zemljama juga Evrope.

U Francuskoj turistički radnici beleže sve veće interesovanje za planinske centre tokom letnjih meseci.

„Na većim nadmorskim visinama večeri i noći su znatno svežije, pa je boravak mnogo prijatniji“, objašnjava Žan-Paskal Šopar, direktor turističke organizacije francuske regije Jura.

Mediteran i dalje ostaje prvi izbor

Iako trend "coolcation" dobija na popularnosti, stručnjaci smatraju da je prerano govoriti o velikom zaokretu u evropskom turizmu.

Profesor Stefan Gosling, stručnjak za turizam sa Univerziteta u Švedskoj, ističe da klima jeste važan faktor, ali nije presudna prilikom izbora destinacije.

„Ljudi pri planiranju odmora uzimaju u obzir mnogo više od vremena. Italija nije Danska kada je reč o kulturi, prirodi, gastronomiji ili cenama. Kada neko ima omiljenu destinaciju, ne menja je tako lako“, rekao je Gosling.

Slično smatraju i u norveškoj turističkoj organizaciji, čija istraživanja pokazuju da približno svaki peti strani turista kao jedan od razloga dolaska u Norvešku navodi prijatniju letnju klimu.

Međutim, klima je samo jedan od faktora koji utiče na odluku o putovanju.

Na izbor destinacije utiču i bezbednost, prirodne lepote, saobraćajna povezanost, broj avionskih linija, kurs valuta i razvijenost turističke infrastrukture, a u svim tim segmentima mediteranske zemlje i dalje imaju značajnu prednost.

Vrućine menjaju vreme putovanja, ne i omiljene destinacije

Uprkos rekordnim temperaturama, zemlje juga Evrope i dalje beleže odlične turističke rezultate.

Grčka je prošle godine ostvarila rekordan broj stranih gostiju, dok je Španija nastavila rast turističke potrošnje. Prema podacima udruženja Exceltur, potrošnja domaćih i stranih turista u Španiji u drugom tromesečju ove godine porasla je za više od osam odsto.

Stručnjaci zato smatraju da će klimatske promene pre uticati na termin putovanja nego na izbor same destinacije.

Umesto odlaska u Italiju, Grčku ili Španiju usred leta, sve više turista moglo bi da putuje u proleće ili jesen, kada su temperature prijatnije, gužve manje, a boravak znatno udobniji.

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