Epl ponovo tuži britansku vladu zbog zahteva za pristup šifrovanim podacima

Američka tehnološka kompanija Epl danas je podnela tužbu pred britanskim Sudom za istražna ovlašćenja protiv vlade u Londonu zbog zahteva da omogući pristup šifrovanim podacima svojih korisnika na servisu ajklaud (iCloud), piše Tanjug.

Sporni zakon na osnovu koga je izdat zahtev obavezuje tehnološke kompanije da bezbednosnim službama omoguće pristup podacima korisnika u slučajevima borbe protiv terorizma i dečje pornografije, čak i kada su ti podaci zaštićeni najnaprednijim sistemima enkripcije, prenosi Gardijan.

Epl je više puta naglasio da bi kreiranje takvog pristupa oslabilo celokupnu bezbednost sistema i izložilo korisnike rizikuje od hakerskih napada.

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