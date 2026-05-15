Antilija je ime nebodera na Altamaunt Roud u Mumbaju, u Indiji, koji se smatra najskupljom kućom na svetu u kojoj ne žive članovi kraljevske porodice.

U vlasništvu je indijskog milijardera Mukeša Ambanija, koji tamo živi od 2012. godine i platio je oko milijardu evra za svoj dom.

U maju 2026. godine, njegova tržišna vrednost procenjena je na oko četiri milijarde dolara, ali i dalje nije najskuplja kuća na svetu. Ta titula tehnički pripada Bakingemskoj palati u Londonu, gde živi britanski kralj Čarls III.

Antilija je dobila ime po fantomskom ostrvu u Atlantskom okeanu koje je izvor brojnih legendi. Prostire se na površini od nešto više od 37.000 kvadratnih metara, visoka je 173 metra i ima 27 spratova sa veoma visokim plafonima. Projektovao ga je američki arhitekta Perkins i Vil, inspirisan motivima sunca i lotosovog cveta.

Od izgradnje 2011. godine, bio je predmet ismevanja lokalnog stanovništva. Ne samo da je izgrađen na zemljištu nekadašnjeg sirotišta, već je za mnoge i nepotreban simbol nametanja bogatstva u najmnogoljudnijoj zemlji sveta, koja se bori sa glađu i ekstremnim siromaštvom, piše Pun kufer.

Šest spratova na vrhu zgrade rezervisano je za porodične prostorije najbogatijeg čoveka Indije i njegove porodice, a neboder takođe dolazi sa privatnom garažom koja može da primi više od 160 automobila, uključuje tri heliodroma, brojne bašte, hram, bioskop sa 50 mesta i balsku dvoranu.

Neboder ima dvospratni spa centar, devet superbrzih liftova i zapošljava nekoliko stotina zaposlenih koji brinu o Ambanijevim. Pored toga, neboder je projektovan da izdrži zemljotres jačine 8 stepeni Rihterove skale.

