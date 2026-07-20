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Tramp tvrdi - ova zemlja sedi na bogatstvu koje može da je učini jednom od najbogatijih na svetu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi proširenje eksploatacije nafte u Severnom moru moglo značajno da ojača privredu Ujedinjenog Kraljevstva, ocenjujući da ta zemlja raspolaže ogromnim energetskim potencijalom.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug20.07.2026.09:44
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Tramp tvrdi - ova zemlja sedi na bogatstvu koje može da je učini jednom od najbogatijih na svetu
Rawpixel.com / Shutterstock
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Tramp je na društvenoj mreži Truth Social napisao da bi otvaranje novih nalazišta moglo da promeni ekonomsku budućnost Velike Britanije.

Tramp: Zalihe nafte dovoljne su za stotine godina

Prema njegovim rečima, Severno more predstavlja jedan od najvećih izvora kvalitetne nafte na svetu.

"To je jedan od najvećih izvora kvalitetne nafte na svetu. Ima zalihe za stotine godina, a veliki deo nalazišta još nije ni otkriven", napisao je Tramp.

On je ocenio da bi razvoj eksploatacije mogao da pretvori Ujedinjeno Kraljevstvo iz zemlje koja se suočava sa ekonomskim izazovima u jednu od najbogatijih država na svetu.

Poređenje sa Norveškom

Tramp je naveo i da Velika Britanija svake godine plaća Norveškoj milijarde dolara za kupovinu nafte iz dela Severnog mora koji je, kako tvrdi, manje vredan.

Govoreći o energetici, dodao je i da postoje informacije da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo da ukloni stare vetroturbine u blizini Aberdina, za koje smatra da narušavaju izgled tog područja.

Na kraju poruke poručio je:

"Ujedinjeno Kraljevstvo ima ogroman potencijal, ali sve počinje otvaranjem eksploatacije nafte u Severnom moru. Volimo te, Škotska."

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Nafta Donald Tramp Velika Britanija

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