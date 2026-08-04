Građani Srbije koji rade ili su radili u inostranstvu često imaju dilemu kako da dokažu staž osiguranja ostvaren u Srbiji prilikom podnošenja zahteva za penziju u drugoj državi. Fond PIO objavio je objašnjenje procedure i pojasnio kako se potvrđuje staž osiguranja između Srbije i država sa kojima postoji međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Povod za objašnjenje bilo je pitanje građanina koji trenutno živi i radi u Austriji i želi da ostvari pravo na austrijsku penziju.

Kako se dobija potvrda o stažu iz Srbije?

Fond PIO navodi da osiguranik koji želi potvrdu o penzijskom stažu ostvarenom u Srbiji pre podnošenja zahteva za penziju u drugoj državi treba da se obrati nadležnom organu socijalnog osiguranja u zemlji u kojoj živi.

U slučaju građana koji žive u Austriji, zahtev se podnosi austrijskom penzijskom organu.

Nakon toga austrijska institucija po službenoj dužnosti prosleđuje zahtev Fondu PIO Srbije radi potvrđivanja podataka o stažu. Kada se postupak završi, potvrda se dostavlja austrijskom organu, ali i samom podnosiocu zahteva.

Fondovi razmenjuju podatke po službenoj dužnosti

Iz Fonda PIO objašnjavaju da građani ne moraju sami da pribavljaju potvrde između država koje imaju zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju sa Srbijom.

Nadležne institucije razmenjuju podatke putem međunarodnih obrazaca predviđenih ugovorima, a Fond PIO Srbije ima obavezu da potvrdi staž ostvaren u Srbiji i dostavi ga inostranom nosiocu osiguranja.

Na isti način, Srbija od nadležnih institucija iz inostranstva dobija potvrdu o stažu koji je osiguranik ostvario u drugoj državi.

Da li se sabira staž ostvaren u više država?

Prema pravilima međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, staž osiguranja ostvaren u državama ugovornicama može da se sabira radi ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Međutim, svaka država obračunava i isplaćuje deo penzije koji odgovara stažu osiguranja ostvarenom na njenoj teritoriji.

Gde se podnosi zahtev za penziju?

Fond PIO podseća da se zahtev za ostvarivanje prava na penziju podnosi organu socijalnog osiguranja države u kojoj osiguranik ima prebivalište.

Nakon podnošenja zahteva, nadležni fondovi po službenoj dužnosti razmenjuju potrebne podatke i potvrđuju staž osiguranja, što omogućava sprovođenje postupka bez dodatnog prikupljanja dokumentacije od strane građana.

Ova procedura važi za države sa kojima Srbija ima zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i predstavlja standardni način utvrđivanja penzijskog staža prilikom ostvarivanja prava iz više država.

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