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Karijera

Dragica iz Smedereva dala otkaz u firmi i sa 56 godina pokrenula biznis - zarada samo kaplje

Dragica iz Smedereva napustila je posao za stalno u 56. godini i pokrenula sopstveni biznis. Danas sređuje pse, sama određuje radno vreme i kaže da je zarada odlična.

Autor:  Dubravka Jovanović
03.08.2026.12:26
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Dragica iz Smedereva dala otkaz u firmi i sa 56 godina pokrenula biznis - zarada samo kaplje
Studio Romantic/shutterstock.com
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Mnogi sanjaju da jednog dana napuste posao koji ih ne ispunjava i pokrenu sopstveni biznis, ali se retki usude na taj korak. Dragica iz Smedereva upravo je to učinila - i to u 56. godini života. Ostavila je stalno zaposlenje, završila obuku za grumera i danas se bavi sređivanjem pasa, poslom za koji kaže da joj je doneo i veću slobodu i bolju zaradu.

Njena priča pokazuje da za promenu karijere nikada nije kasno, posebno kada čovek odluči da radi ono što zaista voli.

Ljubav prema životinjama pretvorila u posao

Kako ističe, ljubav prema životinjama oduvek je bila deo njenog života, zbog čega je odlučila da upravo u tom pravcu nastavi svoju profesionalnu karijeru.

"Išla sam na obuku dok sam još radila u firmi. Sama obuka bila je veoma intenzivna i dosta se radilo u praksi. Prvo smo učili osnove - kako da priđemo psu, kako da prepoznamo različite tipove dlake i šta je potrebno svakom ljubimcu. Posle toga smo prelazili na kupanje, pravilno sušenje, raščešljavanje i korišćenje profesionalnog alata.

Najviše vremena provodili smo radeći sa psima. Učili smo kako se koriste mašinice i makaze, kako se šišaju različite rase, kako se seku kandže, čiste uši i obavlja kompletna higijenska nega. Instruktori su bili uz nas sve vreme i pokazivali nam kako da radimo bezbedno, da pas bude miran i da se ne uplaši.

Meni je bilo posebno izazovno to što sam na obuku išla dok sam istovremeno radila u firmi. Nije bilo lako uskladiti posao i učenje, pogotovo u mojim godinama, ali kada nešto stvarno želite, nađe se način. Bilo je dosta odricanja, ali danas mogu da kažem da se svaki trud isplatio", rekla je Dragica za Bizportal.

Iako je prelazak iz sigurnog zaposlenja u preduzetništvo nosio određenu dozu rizika, nije odustajala od svoje ideje. Znala je da će, osim znanja, biti potrebno i vreme da ljudi saznaju čime se bavi.

Mušterije nisu došle preko noći

Na početku nije bilo lako pronaći prve klijente. Zato je koristila svaki razgovor kao priliku da predstavi svoj novi posao.

O svojim planovima pričala je kolegama, prijateljima, poznanicima, ljudima koje je sretala u prodavnici, ostavljala reklamni materijal i polako gradila mrežu budućih mušterija.

"Trebalo je pustiti glas da se bavim ovim poslom. U početku je dolazio jedan pas na nekoliko dana, ali sada već imam po nekoliko pasa dnevno", kaže ona.

Upravo preporuke zadovoljnih vlasnika pasa pokazale su se kao najbolja reklama.

Cena je 3.000 dinara, ali svaki pas zahteva drugačiji pristup

Za sređivanje pasa Dragica naplaćuje 3.000 dinara, ali naglašava da svaki ljubimac predstavlja posebnu priču.

Kako objašnjava, nekada posao traje znatno duže nego što bi se očekivalo.

"Dešava se da jednog psa sređujem i po četiri sata. Nije problem u tome što je veliki, već zato što je dlaka toliko umršena i slepljena da moram veoma pažljivo da radim kako ga ne bih povredila ili uplašila", objašnjava.

Dodaje da strpljenje i pažljiv rad imaju mnogo veći značaj od same brzine obavljanja posla.

"Životinje osećaju da li ih zaista volite"

Dragica smatra da se ovaj posao ne može raditi samo zbog zarade.

Prema njenim rečima, ljudi koji rade sa životinjama pre svega moraju da ih vole, jer životinje veoma lako prepoznaju nečiji odnos prema njima.

"Stvarno volim svoj posao i stojim iza toga da bi ljudi koji rade sa životinjama morali pre svega da imaju veliku ljubav prema njima, jer oni to mogu da osete", kaže ona.

Upravo zbog takvog pristupa, dodaje, vlasnici joj sve češće ukazuju poverenje i vraćaju se sa svojim ljubimcima.

Sama određuje radno vreme i kaže da se odluka isplatila

Najveća promena koju je donelo preduzetništvo nije samo finansijska.

Kako kaže, danas sama organizuje svoje vreme, nema nadređene koji kontrolišu svaki njen potez, a posao obavlja u ritmu koji joj odgovara.

Ističe da je zarada odlična, ali da joj je još važnije to što svakog dana radi posao koji voli.

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Srbija posao zarada psi grumer

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