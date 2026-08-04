Delegaciju su dočekali ministar unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević i direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić, sa kojima su razgovarali o pripremama za učešće Republike Zimbabve na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd.

Tokom posete predstavljen je koncept Ekspo 2027 Beograd, prve specijalizovane izložbe na Zapadnom Balkanu, kao i mogućnosti koje ova globalna manifestacija pruža zemljama učesnicama za predstavljanje svojih kultura, inovacija, privrednih potencijala i nacionalnih identiteta. Posebna pažnja posvećena je pripremama za nastup Republike Zimbabve, programskim sadržajima koji će pratiti izložbu, kao i načinima na koje će se ova zemlja kroz svoj paviljon i prateće događaje predstaviti milionima posetilaca iz celog sveta.

Republika Zimbabve je među prvim zemljama koje su potvrdile učešće na Ekspu 2027 Beograd. Tokom posete razgovarano je o konceptu njihovog predstavljanja, programu koji će se realizovati tokom 93 dana trajanja izložbe, kao i o mogućnostima za dodatno jačanje saradnje Srbije i Zimbabvea kroz ovu globalnu platformu. Pod temom „Igra(j) za čovečanstvo, sport i muzika za sve“, Ekspo 2027 Beograd okupiće više od 141. međunarodnog učesnika koji će kroz svoje postavke i programe predstaviti jedinstvene priče, kulture i razvojne potencijale svojih zemalja.

Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije Jagoda Lazarević istakla je da je Zimbabve već podelio ideje na kojima rade, a kao članica koja će biti deo kolektivnog paviljona sekcije koja se zove „Afrička čuda“, nalaziće se na odličnoj lokaciji u blizini većih prostora za događaje na otvorenom.

„Šarm svetske izložbe jeste u tome što će svaka zemlja imati priliku da se predstavi na svoj jedinstven način. Želimo da prijateljskim zemljama, kao što je Zimbabve, omogućimo maksimalnu vidljivost kako bi mogle da se predstave ne samo nama i srpskoj publici, već i celom svetu“, naglasila je Lazarević.

Direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da je učešće Zimbabvea na Ekspu 2027 veoma važno.

„Veliko mi je zadovoljstvo što će imati priliku u srcu Evrope sledeće godine na događaju koji je apsolutno najveći događaj u svetu, da predstave svoju zemlju, svoju tradiciju, svoju kulturu i da razgovaramo zajedno o svim stvarima koje su bitne za čovečanstvo“, istakao je Jerinić.

Ministar spoljnih poslova i međunarodne trgovine Republike Zimbabve ističe da Ekspo 2027 Beograd predstavlja važnu priliku za učvršćivanje odnosa Srbije i Zimbabvea, predstavljanje zemlje međunarodnoj zajednici i dalje jačanje društvene i ekonomske saradnje.

„Ovo je prilika da Zimbabve predstavimo čitavoj međunarodnoj zajednici. Znam da će na Ekspu učestvovati rekordan broj zemalja, što ovu izložbu čini izuzetnom prilikom. To je sjajna šansa da se dodatno ojačaju kontakti među ljudima između Zimbabvea i Srbije, ali i između Zimbabvea i ostatka sveta“, ističe Murvir.

Poseta delegacije Republike Zimbabve realizovana je u trenutku kada Srbija i Zimbabve dodatno unapređuju svoje bilateralne odnose, potvrđene potpisivanjem memoranduma o saradnji i odlukom o ponovnom otvaranju Ambasade Republike Zimbabve u Beogradu. U tom kontekstu, Ekspo 2027 Beograd predstavlja jedinstvenu platformu za produbljivanje ekonomskih, kulturnih i institucionalnih veza, kao i za stvaranje novih mogućnosti za saradnju među državama, institucijama i ljudima.

Specijalizovana izložba Ekspo održaće se u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta naredne godine.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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