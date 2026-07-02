Istovremeno, bogatstvo najbogatijih ljudi na svetu raslo je znatno brže od imovine prosečne populacije, a analitičari kao jedan od ključnih razloga ukazuju na bum veštačke inteligencije.
Prema podacima UBS-a, bogatstvo milijardera povećano je u proseku za 25 odsto u godini koja se završila u aprilu. Poređenja radi, prosečno lično bogatstvo na globalnom nivou povećano je za 10,8 odsto.
Ekonomista UBS-a Džejms Mazo smatra da je snažan rast berze, vođen prvenstveno bumom veštačke inteligencije, odigrao ključnu ulogu u povećanju bogatstva superbogatih.
"Većina bogatstva milijardera vezana je za kompanije koje kotiraju na berzi, tako da je deo rasta direktno povezan sa kretanjima na tržištima kapitala. Bum veštačke inteligencije pokreće rast berze, a u zemljama sa razvijenim tržištima kapitala to se direktno odražava na rast bogatstva", rekao je Mazo za Gardijan.
Bogati postaju sve bogatiji
Broj ljudi sa neto vrednošću između 50 i 100 milijardi dolara porastao je na 18, dok je 19 ljudi širom sveta prešlo granicu od 100 milijardi dolara neto vrednosti.
Petnaest od tih 19 ultrabogatih pojedinaca živi u SAD. Globalna populacija milionera takođe se brzo širi. UBS procenjuje da je prošle godine u svetu bilo više od 57,5 miliona milionera.
Samo u Sjedinjenim Državama, više od 440.000 ljudi je prvi put postalo milioner, što čini skoro polovinu ukupnog globalnog rasta u 2025. godini.
U Ujedinjenom Kraljevstvu, broj novih milionera povećao se za više od 43.000. Rast bogatstva veoma bogatih dolazi u vreme kada se jaz između najbogatijih i najsiromašnijih nastavlja povećavati.
Prema prošlogodišnjem Izveštaju o globalnoj nejednakosti, manje od 60.000 ljudi, ili samo 0,001 odsto svetske populacije, kontroliše tri puta veće bogatstvo od donje polovine čovečanstva.
Zbog sve veće nejednakosti širom sveta, "obični smrtnici" pozivaju na veće poreze za najbogatije, uz upozorenja da ekonomska moć superbogatih sve više erodira u politički uticaj.
Prema Forbsovoj listi najbogatijih ljudi na svetu, Ilon Mask i dalje drži prvo mesto, sa procenjenim bogatstvom od oko bilion dolara.
Slede ih suosnivači Gugla Lari Pejdž i Sergej Brin, sa procenjenim bogatstvom od 289 milijardi dolara i 266,6 milijardi dolara, respektivno. Iako se poslednjih meseci mnogo govorilo o odlasku bogatih iz Ujedinjenog Kraljevstva nakon ukidanja poreskog statusa za takozvane "ne-dom" stanovnike, glavni ekonomista UBS-a Pol Donovan smatra da su neke od ovih tvrdnji preuveličane.
"To je relativno mali broj ljudi, a neki od njih su se od tada vratili. Ono što ne vidimo jeste da zatvaraju svoja preduzeća i preseljavaju se. Ekonomska aktivnost koju generišu bogati pojedinci uglavnom ih ne prati u poreske rajeve", rekao je Donovan.
Dodao je da je pogrešno shvatanje da su najbogatiji "spakovali kofere do vrata" i da će odmah napustiti zemlju čim se poresko opterećenje poveća.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)