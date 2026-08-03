Sve više turista ovog leta traži destinacije na kojima mogu da provedu kvalitetan odmor, a da pritom ne potroše čitavo bogatstvo. Upravo zbog toga Čanj, malo mesto između Petrovca i Sutomora, ponovo je među najtraženijim letovalištima za goste koji žele povoljan odmor na Jadranu.

Za razliku od luksuznih turističkih centara, Čanj je zadržao pristupačne cene, zbog čega ga godinama biraju porodice sa decom, penzioneri i turisti iz Srbije, piše Dnevno.

Smeštaj već od 10 evra po osobi

Jedna od najvećih prednosti Čanja jeste cena privatnog smeštaja.

Čak i u jeku letnje sezone moguće je pronaći sobe i studio apartmane po ceni od 10 do 25 evra po osobi, u zavisnosti od udaljenosti od plaže i opremljenosti objekta.

Porodice mogu da iznajme manje apartmane za 35 do 50 evra dnevno, dok su onima koji žele dodatnu uštedu na raspolaganju pansioni sa uslugom polupansiona.

Koliko koštaju hrana i piće?

Povoljne cene ne važe samo za smeštaj.

U restoranima i objektima brze hrane kuvani obrok može da se pronađe za pet do osam evra, dok su kafa, bezalkoholna pića i sladoled uglavnom jeftiniji nego u Budvi, Herceg Novom ili Bokokotorskom zalivu.

I lokalne prodavnice i mini-marketi zadržali su umerene cene osnovnih životnih namirnica, što dodatno smanjuje troškove letovanja.

Ležaljke znatno jeftinije nego u drugim letovalištima

Dok se na pojedinim plažama na Jadranu za dve ležaljke i suncobran tokom sezone traže desetine evra, u Čanju su cene znatno pristupačnije.

Na najvećem delu Biserne obale komplet od dve ležaljke i suncobrana najčešće košta između osam i 15 evra za ceo dan.

Gostima su dostupni i veliki besplatni delovi plaže, gde mogu da postave sopstveni suncobran i peškire bez dodatnih troškova.

Biserna obala i Kraljičina plaža najveći su aduti

Najpoznatija plaža u Čanju je Biserna obala, peščano-šljunkovita plaža duga više od 1.100 metara.

Zbog postepenog ulaska u more i mirnijeg okruženja posebno je popularna među porodicama sa malom decom.

U blizini se nalazi i čuvena Kraljičina plaža, skrivena uvala okružena visokim liticama do koje se može stići brodićem iz Čanja za svega nekoliko evra.

Upravo ova plaža važi za jednu od najlepših prirodnih atrakcija crnogorskog primorja.

Koje su mane Čanja?

Iako nudi povoljne cene, Čanj nije destinacija za one koji traže luksuzne hotele, ekskluzivne restorane ili bogat noćni život.

Tokom špica sezone mogu se očekivati veće gužve na plaži, a parkiranje ponekad predstavlja izazov.

Ipak, za većinu turista kojima su najvažniji čisto more, mir i povoljne cene, ovi nedostaci nisu presudni.

Koliko novca je potrebno za letovanje?

Za dve osobe koje borave u privatnom apartmanu, dnevni troškovi mogu biti znatno niži nego u većini drugih letovališta na Jadranu.

Smeštaj: 35–50 evra

Ručak za dve osobe: 10–16 evra

Dve ležaljke i suncobran: 8–15 evra

Vožnja brodićem do Kraljičine plaže: nekoliko evra po osobi

Upravo zbog takvih cena Čanj i dalje važi za jedno od mesta na crnogorskom primorju koje nudi odličan odnos cene i kvaliteta, zbog čega ga iz godine u godinu bira veliki broj turista iz Srbije.

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