EUR EUR 117,02 117,37din 117,73
USD USD 101,67 101,98din 102,28
CAD CAD 72,38 72,60din 72,82
AUD AUD 71,34 71,56din 71,77
GBP GBP 136,45 136,86din 137,27
CHF CHF 125,45 125,83din 126,21
KURSNA LISTA

Potrošač

Vozači starijih automobila na udaru - Evropa uvodi još strožija pravila na tehničkom pregledu

Nacrt sa novim pravilima za tehničke preglede usvojili su poslanici Evropskog parlamenta početkom maja. 

Autor:  Stanko Stamenković
04.08.2026.11:51
0
Vozači starijih automobila na udaru - Evropa uvodi još strožija pravila na tehničkom pregledu
Foto: Shutterstock/Anastasija Vujic
Bilans požara u Evropi - skoro pola miliona hektara zemljišta, šteta preko tri milijarde evra 
Foto:Ververidis Vasilis/Shutterstock
 Bilans požara u Evropi - skoro pola miliona hektara zemljišta, šteta preko tri milijarde evra 
Prethodna vest
JANAF dobio licencu za transport nafte ka NIS-u 
Foto:Pawel Michalowski/Shutterstock
 JANAF dobio licencu za transport nafte ka NIS-u 
Sledeća vest

Ovo je otvorilo put najvećim promenama u poslednjih deset godina. Prema nacrtu, vozači bi mogli da obave svoje tehničke preglede u bilo kojoj drugoj državi članici EU, ne nužno u zemlji registracije vozila. Nakon takvog pregleda, izdao bi se privremeni sertifikat EU o usaglašenosti, koji važi šest meseci, dok bi se sledeći redovni pregled i dalje morao obaviti u zemlji registracije.

Među predlozima je i uvođenje periodičnog pregleda sistema pomoći vozaču, uključujući proveru vazdušnih jastuka i automatskog kočenja u slučaju nužde. Postoje i planovi za praćenje elemenata specifičnih za električna i hibridna vozila. Ovo bi po prvi put standardizovalo tehničke preglede za nove pogonske tehnologije, piše 24sata.

Podržan je i predlog da se u redovni tehnički pregled uključi merenje broja čestica (PN) i azotnih oksida (NOx), kako bi se poboljšao kvalitet vazduha. Međutim, obim takvih pregleda bi odlučivale same države članice.

Obavezni opozivi vozila

Obavezni opozivi vozila jedna su od najznačajnijih inovacija. Dakle, ako vlasnik ne odgovori na opoziv i ne otkloni utvrđeni problem, vozilo više neće moći da prođe tehnički pregled. Takođe se radi na suzbijanju manipulacije kilometražom na tržištu polovnih automobila.

Nova pravila predviđaju da bi servisne radionice morale da evidentiraju kilometražu, a proizvođači bi unosili podatke iz povezanih vozila u nacionalne baze podataka. Ovo bi značajno smanjilo mogućnost prevare prilikom prodaje polovnih automobila.

Izvestilac Jens Gizeke smatra da ova pravila imaju za cilj da učine evropske puteve bezbednijim, dodajući da bi inspekcije bile efikasnije, bez dodatnih opterećenja za vozače i kompanije.

Godišnji opšti pregledi za vozila starija od deset godina

Naglasio je da se uvode godišnji opšti pregledi za vozila starija od deset godina, niti dodatni zahtevi za laka komercijalna vozila, što bi trebalo da rastereti potrošače i mala preduzeća.

Poslanici Evropskog parlamenta su sa 32 glasa za, 10 protiv i jednim uzdržanim glasom odlučili da započnu pregovore sa državama članicama o konačnom obliku zakonodavstva. Takođe treba napomenuti da je Evropska komisija prošle godine predstavila paket o tehničkoj bezbednosti vozila, sa ciljem modernizacije minimalnih standarda za tehničke preglede, registraciona dokumenta i provere na putu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 

 

Evropski parlament Evropa Tehnički pregled automobili

Povezane vesti

Bilans požara u Evropi - skoro pola miliona hektara zemljišta, šteta preko tri milijarde evra 
Foto:Ververidis Vasilis/Shutterstock

Bilans požara u Evropi - skoro pola miliona hektara zemljišta, šteta preko tri milijarde evra 

11:38 | 0
Vozači, oprez - visoke temperature mogu da unište automobil za nekoliko minuta
Foto:PV productions/Shutterstock

Vozači, oprez - visoke temperature mogu da unište automobil za nekoliko minuta

08:54 | 0
Evropa sprema električni automobil za 15.000 evra - stiže odgovor na kinesku dominaciju
Editorial/columbo.photog/shutterstock.com

Evropa sprema električni automobil za 15.000 evra - stiže odgovor na kinesku dominaciju

18:02 | 0
Da vam traje, a i da ga dobro prodate - velika lista automobila koji najbolje drže vrednost
Foto: Vladimir Razgulyaev / Shutterstock.com

Da vam traje, a i da ga dobro prodate - velika lista automobila koji najbolje drže vrednost

09:44 | 0
Evropa se odriče gasa i nafte - plan od 260 milijardi evra menja svakodnevni život građana
Foto: tonton/shutterstock.com

Evropa se odriče gasa i nafte - plan od 260 milijardi evra menja svakodnevni život građana

09:54 | 0
Komentari (0)

Potrošač

Koje pločice treba izbeći po svaku cenu - iskusni majstor upozorava na veliku grešku
Foto: Parilov / Shutterstock.com

Koje pločice treba izbeći po svaku cenu - iskusni majstor upozorava na veliku grešku

10:25 Potrošač
Moralni hazard i negativna selekcija - kako nastaju problemi na tržištu
Elnur/shutterstock.com

Moralni hazard i negativna selekcija - kako nastaju problemi na tržištu

14:26 Potrošač
Neverovatne razlike u Evropi - za isti sladoled neko radi 7, a neko čak 21 minut
Foto:Rimma Bondarenko/Shutterstock

Neverovatne razlike u Evropi - za isti sladoled neko radi 7, a neko čak 21 minut

10:01 Potrošač
Novine u Zakonu o zaštiti potrošača - veće kazne za nepoštene trgovce
Foto: Shutterstock

Novine u Zakonu o zaštiti potrošača - veće kazne za nepoštene trgovce

07:14 Potrošač
Došao kraj skupim popravkama i prevarama - istorijski zakon je stupio na snagu
Foto: sasirin pamai / Shutterstock.com

Došao kraj skupim popravkama i prevarama - istorijski zakon je stupio na snagu

11:44 Potrošač
Da vam traje, a i da ga dobro prodate - velika lista automobila koji najbolje drže vrednost
Foto: Vladimir Razgulyaev / Shutterstock.com

Da vam traje, a i da ga dobro prodate - velika lista automobila koji najbolje drže vrednost

09:44 Potrošač
Pogledajte tačan spisak lekova koji su drastično pojeftinili
Foto: Zoran Zeremski / Shutterstock.com

Pogledajte tačan spisak lekova koji su drastično pojeftinili

08:47 Potrošač
Kunu se u njega - polovnjak koji ne zna za kvarove, a delovi su jeftini
Foto: Shutterstock / Scharfsinn

Kunu se u njega - polovnjak koji ne zna za kvarove, a delovi su jeftini

14:42 Potrošač
Povrće koje je preplavilo hrvatske pijace već je omiljeno među kupcima - "Prelepo izgleda, a košta samo 1 evro"
TihomirLikov/shutterstock.com

Povrće koje je preplavilo hrvatske pijace već je omiljeno među kupcima - "Prelepo izgleda, a košta samo 1 evro"

18:51 Potrošač
Poznati proizvođač slatkiša zapošljava radnike - nema iskustva, plata preko 25.000 evra
xpixel/shutterstock.com

Poznati proizvođač slatkiša zapošljava radnike - nema iskustva, plata preko 25.000 evra

14:12 Potrošač

Najnovije

Najčitanije

13min

JANAF dobio licencu za transport nafte ka NIS-u 

19min

Vozači starijih automobila na udaru - Evropa uvodi još strožija pravila na tehničkom pregledu

32min

Bilans požara u Evropi - skoro pola miliona hektara zemljišta, šteta preko tri milijarde evra 

1H

Jedno je sigurno, Evropa uvodi digitalni evro - plaćanja moguća i bez interneta

1H

Obustavljena kompletna proizvodnja u fabrikama Dačije i Forda do 19. avgusta u Rumuniji

17H

Zaboravljeno letovalište na Jadranu ponovo osvaja turiste - apartmani već od 10 evra po osobi

23H

Dragica iz Smedereva dala otkaz u firmi i sa 56 godina pokrenula biznis - zarada samo kaplje

23H

Najjeftiniji smeštaj ove sezone - mesto u Crnoj Gori nudi prenoćište do 25 evra, obrok od 5 do 8 evra 

23H

Dostavljač, zanimanje iz pakla - radio na 40 stepeni ceo dan i zaradio 1.620 dinara

16H

Nemačka menja penzioni sistem - stižu velike promene

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 101,67 101,98 102,28
CAD CAD 72,38 72,6 72,82
AUD AUD 71,34 71,56 71,77
GBP GBP 136,45 136,86 137,27
CHF CHF 125,45 125,83 126,21

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 55.201,00 €
ETH ETH 1.612,71 €
LTC LTC 38,37 €
DOT DOT 0,73 €
BCH BCH 185,09 €
LINK LINK 7,08 €
BNB BNB 512,01 €
XMR XMR 317,42 €
Powered by CoinGecko API