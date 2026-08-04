Vozači starijih automobila na udaru - Evropa uvodi još strožija pravila na tehničkom pregledu

Ovo je otvorilo put najvećim promenama u poslednjih deset godina. Prema nacrtu, vozači bi mogli da obave svoje tehničke preglede u bilo kojoj drugoj državi članici EU, ne nužno u zemlji registracije vozila. Nakon takvog pregleda, izdao bi se privremeni sertifikat EU o usaglašenosti, koji važi šest meseci, dok bi se sledeći redovni pregled i dalje morao obaviti u zemlji registracije.

Među predlozima je i uvođenje periodičnog pregleda sistema pomoći vozaču, uključujući proveru vazdušnih jastuka i automatskog kočenja u slučaju nužde. Postoje i planovi za praćenje elemenata specifičnih za električna i hibridna vozila. Ovo bi po prvi put standardizovalo tehničke preglede za nove pogonske tehnologije, piše 24sata.

Podržan je i predlog da se u redovni tehnički pregled uključi merenje broja čestica (PN) i azotnih oksida (NOx), kako bi se poboljšao kvalitet vazduha. Međutim, obim takvih pregleda bi odlučivale same države članice.

Obavezni opozivi vozila

Obavezni opozivi vozila jedna su od najznačajnijih inovacija. Dakle, ako vlasnik ne odgovori na opoziv i ne otkloni utvrđeni problem, vozilo više neće moći da prođe tehnički pregled. Takođe se radi na suzbijanju manipulacije kilometražom na tržištu polovnih automobila.

Nova pravila predviđaju da bi servisne radionice morale da evidentiraju kilometražu, a proizvođači bi unosili podatke iz povezanih vozila u nacionalne baze podataka. Ovo bi značajno smanjilo mogućnost prevare prilikom prodaje polovnih automobila.

Izvestilac Jens Gizeke smatra da ova pravila imaju za cilj da učine evropske puteve bezbednijim, dodajući da bi inspekcije bile efikasnije, bez dodatnih opterećenja za vozače i kompanije.

Godišnji opšti pregledi za vozila starija od deset godina

Naglasio je da se uvode godišnji opšti pregledi za vozila starija od deset godina, niti dodatni zahtevi za laka komercijalna vozila, što bi trebalo da rastereti potrošače i mala preduzeća.

Poslanici Evropskog parlamenta su sa 32 glasa za, 10 protiv i jednim uzdržanim glasom odlučili da započnu pregovore sa državama članicama o konačnom obliku zakonodavstva. Takođe treba napomenuti da je Evropska komisija prošle godine predstavila paket o tehničkoj bezbednosti vozila, sa ciljem modernizacije minimalnih standarda za tehničke preglede, registraciona dokumenta i provere na putu.

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