EUR EUR 117,02 117,37din 117,73
USD USD 101,67 101,98din 102,28
CAD CAD 72,38 72,60din 72,82
AUD AUD 71,34 71,56din 71,77
GBP GBP 136,45 136,86din 137,27
CHF CHF 125,45 125,83din 126,21
KURSNA LISTA

Svet

Nemačka povećava dečji dodatak - roditeljima stiže 259 evra mesečno po detetu, ali datum zavisi od jednog broja

Kindergeld u Nemačkoj od 2026. iznosi 259 evra po detetu. Pogledajte datume isplate za avgust i kako poslednja cifra broja određuje dan uplate.

Autor:  Dubravka Jovanović
04.08.2026.17:40
0
Nemačka povećava dečji dodatak - roditeljima stiže 259 evra mesečno po detetu, ali datum zavisi od jednog broja
Foto: Shutterstock/fizkes
Kuća vredna 2 milijarde dolara ima 27 spratova i 600 zaposlenih - dom jednog od najbogatijih ljudi na svetu
GregoryButler/pixabay.com
 Kuća vredna 2 milijarde dolara ima 27 spratova i 600 zaposlenih - dom jednog od najbogatijih ljudi na svetu
Prethodna vest
Sa tržišta povučeno 4,5 tona mesa - inspekcija otkrila nepravilnosti u mesarama i objektima širom Republike Srpske
Foto: Shutterstock
 Sa tržišta povučeno 4,5 tona mesa - inspekcija otkrila nepravilnosti u mesarama i objektima širom Republike Srpske
Sledeća vest

Dečji dodatak u Nemačkoj, poznat kao Kindergeld, ne isplaćuje se svim porodicama istog dana u mesecu. Datum uplate zavisi od poslednje cifre broja dečjeg dodatka koji porodica ima, piše Fenix.

Od 1. januara 2026. godine iznos Kindergelda povećan je na 259 evra mesečno po detetu. To je povećanje od 4 evra u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 9 evra više nego 2024. godine.

Za porodice to znači dodatnih 48 evra godišnje po detetu. Zbog tehničkog načina obrade uplata, novac ne stiže svim roditeljima istog dana.

Od čega zavisi datum isplate?

Tačan dan kada će biti isplaćen dečji dodatak određuje poslednja cifra broja Kindergelda.

Porodice čiji se broj završava nulom dobijaju uplatu prve u mesecu, dok se isplate za brojeve koji se završavaju većim ciframa pomeraju kasnije.

Pravilo je jednostavno:

  • što je manja poslednja cifra broja dečjeg dodatka, uplata stiže ranije;
  • porodice sa završnom cifrom 9 novac dobijaju poslednje u mesecu.

Broj dečjeg dodatka može se pronaći na izvodu iz banke ili na dokumentima koje šalje nadležni porodični fond.

Ukoliko porodica ima više dece, isti broj važi za svu decu.

Kako izgleda broj Kindergelda?

Broj dečjeg dodatka može izgledati ovako:

123FK835453

Njegovo značenje je sledeće:

  • 123 – oznaka nadležnog porodičnog fonda,
  • FK – oznaka za fiksni broj dečjeg dodatka,
  • 83545 – porodični broj,
  • 3 – poslednja cifra koja određuje datum mesečne isplate.

Datumi isplate Kindergelda u avgustu 2026. godine

Porodice mogu očekivati uplatu prema sledećem rasporedu:

  • završna cifra 0 – 5. avgust 2026. (sreda)
  • završna cifra 1 – 6. avgust 2026. (četvrtak)
  • završna cifra 2 – 7. avgust 2026. (petak)
  • završna cifra 3 – 10. avgust 2026. (ponedeljak)
  • završna cifra 4 – 12. avgust 2026. (sreda)
  • završna cifra 5 – 14. avgust 2026. (petak)
  • završna cifra 6 – 17. avgust 2026. (ponedeljak)
  • završna cifra 7 – 18. avgust 2026. (utorak)
  • završna cifra 8 – 19. avgust 2026. (sreda)
  • završna cifra 9 – 21. avgust 2026. (petak)

Kindergeld bi uskoro mogao da se dobija bez posebnog zahteva

Pored povećanja iznosa, u Nemačkoj je usvojena i reforma koja bi trebalo da smanji administraciju za mlade porodice.

Prema novom modelu, roditelji više ne bi morali da podnose poseban zahtev za ostvarivanje prava na dečji dodatak. Ovu promenu odobrio je nemački Bundestag, a primena zakona planirana je od početka 2027. godine.

Reforma bi trebalo da se sprovodi u dve faze.

Prva faza odnosiće se na decu rođenu nakon prvog deteta, jer porodični fond već raspolaže potrebnim podacima za prvorođenu decu.

Cilj promene je da porodice lakše i brže dođu do novca koji im pripada, uz manje papirologije i čekanja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

Nemačka roditelji dečji dodatak

Povezane vesti

Alarm iz Berlina - giganti zatvaraju pogone, svakog meseca se ugasi 15.000 radnih mesta
Foto: TIMUR BATYRSHIN / Shutterstock.com

Alarm iz Berlina - giganti zatvaraju pogone, svakog meseca se ugasi 15.000 radnih mesta

12:40 | 0
Novi život nemačke vojne industrije - na redu je gradnja ratnih brodova
Foto: Wojciech Wrzesien / Shutterstock.com

Novi život nemačke vojne industrije - na redu je gradnja ratnih brodova

09:40 | 0
Nemačka menja penzioni sistem - stižu velike promene
Anna Fevraleva/shutterstock.com

Nemačka menja penzioni sistem - stižu velike promene

19:57 | 0
Vrućina postaje ozbiljna opasnost na gradilištima - Nemačka uvodi nove mere zaštite radnika
iPoguz/shutterstock.com

Vrućina postaje ozbiljna opasnost na gradilištima - Nemačka uvodi nove mere zaštite radnika

19:44 | 0
Odlazite u Nemačku? Nova pravila menjaju ko može da dobije socijalnu pomoć
FOTOGRIN/shutterstock.com

Odlazite u Nemačku? Nova pravila menjaju ko može da dobije socijalnu pomoć

15:29 | 0
Komentari (0)

Svet

Vrućine menjaju navike turista - sve više ljudi beži sa Mediterana i bira "nove" destinacije
Foto: HSBortecin / Shutterstock.com

Vrućine menjaju navike turista - sve više ljudi beži sa Mediterana i bira "nove" destinacije

19:43 Svet
Tramp udario na naftne gigante - "Zaradili ste 12 puta više, vratite novac građanima!"
zhengzaishuru/shutterstock.com

Tramp udario na naftne gigante - "Zaradili ste 12 puta više, vratite novac građanima!"

19:21 Svet
Nakon rekordnog rasta usledio veliki potez - Džef Bezos prodaje 15 miliona akcija Amazona
Foto: Shutterstock

Nakon rekordnog rasta usledio veliki potez - Džef Bezos prodaje 15 miliona akcija Amazona

18:38 Svet
Epl ponovo tuži britansku vladu zbog zahteva za pristup šifrovanim podacima
foto: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Epl ponovo tuži britansku vladu zbog zahteva za pristup šifrovanim podacima

16:52 Svet
Pred grejnu sezonu na minimumu - evropske zalihe gasa najniže od 2009. godine
Foto:Gaz_Chapp/Pixabay

Pred grejnu sezonu na minimumu - evropske zalihe gasa najniže od 2009. godine

15:50 Svet
Amerikanci trljaju ruke - Kina iznenada naručila 13 pošiljki soje
pixabay.com/1737576

Amerikanci trljaju ruke - Kina iznenada naručila 13 pošiljki soje

14:13 Svet
Šteta od 75 miliona dolara - hakovan je najbezbedniji kripto novčanik
Foto: Phongphan / Shutterstock.com

Šteta od 75 miliona dolara - hakovan je najbezbedniji kripto novčanik

13:57 Svet
Dva tržišta rada, dva modela - dok Evropljani traže sigurnost, Amerikanci napredovanje u karijeri 
Foto: Amorn Suriyan/Shutterstock

Dva tržišta rada, dva modela - dok Evropljani traže sigurnost, Amerikanci napredovanje u karijeri 

13:56 Svet
Talasi izbacili vreće pune novca na plažu - kupači u neverici gledali kako more donosi skoro 700.000 evra
zedspider/shutterstock.com

Talasi izbacili vreće pune novca na plažu - kupači u neverici gledali kako more donosi skoro 700.000 evra

13:11 Svet
Evropske berze oborile rekorde dok je nafta skočila - investitori ignorišu nova poskupljenja
Washburn HM/shutterstock.com

Evropske berze oborile rekorde dok je nafta skočila - investitori ignorišu nova poskupljenja

12:52 Svet

Najnovije

Najčitanije

1H

Jedan klik ga koštao više od 20.000 evra - nova internet prevara širi se regionom

2H

Vrućine menjaju navike turista - sve više ljudi beži sa Mediterana i bira "nove" destinacije

2H

Tramp udario na naftne gigante - "Zaradili ste 12 puta više, vratite novac građanima!"

2H

Prosečna plata 1.600 evra, novi minimalac i pomoć poslodavcima - Hrvatska najavila velike promene

3H

Nakon rekordnog rasta usledio veliki potez - Džef Bezos prodaje 15 miliona akcija Amazona

1D

Zaboravljeno letovalište na Jadranu ponovo osvaja turiste - apartmani već od 10 evra po osobi

1D

Dragica iz Smedereva dala otkaz u firmi i sa 56 godina pokrenula biznis - zarada samo kaplje

1D

Najjeftiniji smeštaj ove sezone - mesto u Crnoj Gori nudi prenoćište do 25 evra, obrok od 5 do 8 evra 

1D

Dostavljač, zanimanje iz pakla - radio na 40 stepeni ceo dan i zaradio 1.620 dinara

1D

Nemačka menja penzioni sistem - stižu velike promene

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 101,67 101,98 102,28
CAD CAD 72,38 72,6 72,82
AUD AUD 71,34 71,56 71,77
GBP GBP 136,45 136,86 137,27
CHF CHF 125,45 125,83 126,21

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 55.201,00 €
ETH ETH 1.612,71 €
LTC LTC 38,37 €
DOT DOT 0,73 €
BCH BCH 185,09 €
LINK LINK 7,08 €
BNB BNB 512,01 €
XMR XMR 317,42 €
Powered by CoinGecko API