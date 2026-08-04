Dečji dodatak u Nemačkoj, poznat kao Kindergeld, ne isplaćuje se svim porodicama istog dana u mesecu. Datum uplate zavisi od poslednje cifre broja dečjeg dodatka koji porodica ima, piše Fenix.

Od 1. januara 2026. godine iznos Kindergelda povećan je na 259 evra mesečno po detetu. To je povećanje od 4 evra u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 9 evra više nego 2024. godine.

Za porodice to znači dodatnih 48 evra godišnje po detetu. Zbog tehničkog načina obrade uplata, novac ne stiže svim roditeljima istog dana.

Od čega zavisi datum isplate?

Tačan dan kada će biti isplaćen dečji dodatak određuje poslednja cifra broja Kindergelda.

Porodice čiji se broj završava nulom dobijaju uplatu prve u mesecu, dok se isplate za brojeve koji se završavaju većim ciframa pomeraju kasnije.

Pravilo je jednostavno:

što je manja poslednja cifra broja dečjeg dodatka, uplata stiže ranije;

porodice sa završnom cifrom 9 novac dobijaju poslednje u mesecu.

Broj dečjeg dodatka može se pronaći na izvodu iz banke ili na dokumentima koje šalje nadležni porodični fond.

Ukoliko porodica ima više dece, isti broj važi za svu decu.

Kako izgleda broj Kindergelda?

Broj dečjeg dodatka može izgledati ovako:

123FK835453

Njegovo značenje je sledeće:

123 – oznaka nadležnog porodičnog fonda,

FK – oznaka za fiksni broj dečjeg dodatka,

83545 – porodični broj,

3 – poslednja cifra koja određuje datum mesečne isplate.

Datumi isplate Kindergelda u avgustu 2026. godine

Porodice mogu očekivati uplatu prema sledećem rasporedu:

završna cifra 0 – 5. avgust 2026. (sreda)

završna cifra 1 – 6. avgust 2026. (četvrtak)

završna cifra 2 – 7. avgust 2026. (petak)

završna cifra 3 – 10. avgust 2026. (ponedeljak)

završna cifra 4 – 12. avgust 2026. (sreda)

završna cifra 5 – 14. avgust 2026. (petak)

završna cifra 6 – 17. avgust 2026. (ponedeljak)

završna cifra 7 – 18. avgust 2026. (utorak)

završna cifra 8 – 19. avgust 2026. (sreda)

završna cifra 9 – 21. avgust 2026. (petak)

Kindergeld bi uskoro mogao da se dobija bez posebnog zahteva

Pored povećanja iznosa, u Nemačkoj je usvojena i reforma koja bi trebalo da smanji administraciju za mlade porodice.

Prema novom modelu, roditelji više ne bi morali da podnose poseban zahtev za ostvarivanje prava na dečji dodatak. Ovu promenu odobrio je nemački Bundestag, a primena zakona planirana je od početka 2027. godine.

Reforma bi trebalo da se sprovodi u dve faze.

Prva faza odnosiće se na decu rođenu nakon prvog deteta, jer porodični fond već raspolaže potrebnim podacima za prvorođenu decu.

Cilj promene je da porodice lakše i brže dođu do novca koji im pripada, uz manje papirologije i čekanja.

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