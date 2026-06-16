Prvi bilioner na svetu Ilon Mask dodatno je povećao prednost u odnosu na ostale u trenutku kada je njegovo bogatstvo poraslo za više od 10 odsto, na 1,27 biliona dolara, prenosi Blumberg.



Istovremeno, 12 najmanje bogatih na listi imalo je po 7,9 milijardi dolara, što je najviši prag ikada potreban za ulazak na indeks.

Stanje na tržištu je izgledalo optimističnije nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran prostigli privremeni dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Kompanija SpejsEks ostvarila je spektakularan izlazak na berzu prošle nedelje, što je dodatno podstaklo optimizam investitora, te je indeks Dau Džons dostigao rekordni nivo, dok su Nasdak-100 i MSCI World Index trgovanje završili blizu svojih istorijskih maksimuma.

Rast vrednosti kompanije SpejsEks za 20 odsto, podstaknut velikom potražnjom malih investitora, povećao je bogatstvo Ilona Maska za 164 milijarde dolara, što je gotovo jednako ukupnom rastu bogatstva ostalih 499 ljudi na Blumbergovom indeksu i predstavlja jedan od najvećih dnevnih skokova ikada zabeleženih.

Maskovo bogatstvo godinama predstavlja primer ogromne nejednakosti između svetske bogate elite i ostatka stanovništva, a sada je postalo i primer sve većeg jaza unutar samog kruga najbogatijih ljudi.

Prvih 50 najimućnijih sada kontroliše 6,5 biliona dolara, gotovo koliko i preostalih 450 ljudi zajedno, koji poseduju 6,8 biliona dolara, pokazuje indeks.



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