Tokom velikog nadzora mesara, klaonica i drugih objekata koji se bave proizvodnjom i prometom mesa, veterinarska inspekcija Republike Srpske povukla je sa tržišta 4,5 tona mesa i mesnih prerađevina zbog utvrđenih nepravilnosti, piše Nezavisne.

Kontrole su pokazale probleme poput isteka roka upotrebe, nepotpunih deklaracija i promenjenih svojstava proizvoda, zbog čega je naređeno uklanjanje spornih proizvoda iz prodaje.

Iz Inspektorata Republike Srpske navode da je tokom prvih sedam meseci ove godine obavljeno 375 kontrola u objektima koji se bave proizvodnjom, skladištenjem i prodajom mesa.

Kontrolisane su mesare, veleprodajni i maloprodajni objekti, klaonice, farme, skladišta i proizvodni pogoni.

Povučeno meso zbog nepravilnosti

Prema podacima Inspektorata, meso i mesne prerađevine uklonjeni su iz prometa zbog više razloga.

Najčešće nepravilnosti odnosile su se na:

proizvode kojima je istekao rok upotrebe,

nepotpune ili nepravilne deklaracije,

promene mirisa, izgleda i drugih svojstava proizvoda.

Inspekcija je nakon kontrola izrekla 100 upravnih mera, dok su zbog utvrđenih prekršaja izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 50.000 KM.

Kako se kontroliše meso koje dolazi do kupaca?

Veterinarska inspekcija svakodnevno proverava bezbednost mesa i proizvoda od mesa koji se nalaze u proizvodnji i prometu.

Kontrola obuhvata čitav put proizvoda – od porekla sirovine, preko prerade i skladištenja, pa sve do prodaje krajnjem potrošaču.

Inspektori proveravaju:

dokumentaciju koja prati meso,

poreklo proizvoda,

uslove čuvanja,

higijenske standarde,

mikrobiološku ispravnost,

rok trajanja i deklaracije.

Posebna pažnja posvećuje se tome da li podaci na deklaraciji odgovaraju stvarnom stanju proizvoda.

Deklaracija mora da pokaže poreklo mesa

Jedan od važnih delova kontrole odnosi se na deklaracije.

Inspektori proveravaju da li su navedeni svi potrebni podaci, uključujući datum proizvodnje, zemlju porekla, rok trajanja i informacije koje omogućavaju praćenje proizvoda od proizvođača do prodavnice.

Kod svežeg neupakovanog mesa različitog porekla, proizvodi moraju biti jasno odvojeni i označeni tako da kupci mogu lako da razlikuju meso koje dolazi iz različitih država.

Građani zabrinuti zbog kvaliteta mesa

Potrošači poslednjih godina sve češće izražavaju zabrinutost zbog kvaliteta mesa koje kupuju, posebno kada je reč o proizvodima sa nižom cenom.

Snežana Šešlija, predsednica Udruženja građana „Tolerancijom protiv različitosti“ (ToPeeR) iz Doboja, navela je da se građani često obraćaju udruženju zbog sumnji u kvalitet pojedinih proizvoda.

Prema njenim rečima, posebno se postavljaju pitanja o poreklu mesa i mogućnosti da su pojedini proizvodi prethodno bili zamrznuti.

Ona smatra da bi veća transparentnost rezultata inspekcijskih kontrola pomogla potrošačima da imaju više poverenja u sistem kontrole hrane.

Na šta kupci treba da obrate pažnju?

Prilikom kupovine mesa i mesnih proizvoda potrošačima se savetuje da obrate pažnju na nekoliko stvari:

da li je proizvod pravilno deklarisan,

rok upotrebe,

izgled, boju i miris mesa,

uslove čuvanja u prodajnom objektu,

podatke o poreklu proizvoda.

Redovne kontrole i odgovorno ponašanje proizvođača i trgovaca imaju ključnu ulogu u zaštiti zdravlja potrošača.

Povlačenje 4,5 tona mesa sa tržišta pokazuje koliko su nadzori važni, jer se nepravilnosti mogu otkriti pre nego što proizvodi stignu do krajnjih kupaca.

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