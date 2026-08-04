Kada banka odobri stambeni kredit od 100.000 evra, mnogi ljudi zamišljaju da taj novac već postoji na nekom računu i da ga banka samo prosleđuje klijentu.

Međutim, savremeni bankarski sistem funkcioniše mnogo složenije. Veliki deo novca koji koristimo svakodnevno nastaje upravo kroz proces odobravanja kredita.

Drugim rečima, kada banka odobri kredit, ona ne uzima nužno postojeće novčanice iz trezora i daje ih klijentu, već kroz računovodstveni proces stvara novi depozit koji korisnik može da koristi za plaćanje.

Kako nastaje novac kada banka odobri kredit?

Zamislimo da banka odobri klijentu kredit od 100.000 evra za kupovinu stana.

Banka tada evidentira:

obavezu klijenta da vrati 100.000 evra sa kamatom

novi iznos novca na njegovom računu koji može da koristi

Taj novac zatim ulazi u ekonomiju kada kupac plati stan, izvođača radova, prodavca ili neku drugu uslugu.

Kada se kredit vraća, novac koji je nastao kroz kreditni proces postepeno se povlači iz opticaja, dok kamata predstavlja prihod banke.

Da li banke mogu da naprave beskonačno mnogo novca?

Ne. Iako banke imaju mogućnost kreiranja novca kroz kredite, postoje ograničenja.

Njihovo poslovanje kontrolišu:

centralne banke

pravila o kapitalu

zahtevi za likvidnost

procena kreditnog rizika

Banka ne može odobriti kredit svakome ko ga zatraži, jer mora da proceni da li će klijent moći da vrati dug.

Zašto banke ne pozajmljuju svima novac?

Kada bi banke nekontrolisano odobravale kredite, količina novca u ekonomiji mogla bi prebrzo da raste.

To može dovesti do:

rasta cena

prevelikog zaduživanja građana i kompanija

stvaranja ekonomskih balona

problema u bankarskom sistemu

Zbog toga banke detaljno proveravaju prihode, istoriju plaćanja i sposobnost klijenta da vraća obaveze.

Kakvu ulogu imaju depoziti građana?

Ljudi često misle da banka samo pozajmljuje novac koji su drugi građani ostavili na računima.

Depoziti jesu važan deo bankarskog sistema, ali savremene banke funkcionišu kroz kombinaciju različitih izvora finansiranja, uključujući depozite, pozajmljivanje na finansijskim tržištima i kapital banke.

Šta se dešava kada veliki broj ljudi uzme kredite?

U periodima kada su kamate niske i krediti lako dostupni, građani i kompanije često više pozajmljuju.

To može podstaći:

kupovinu nekretnina

ulaganja kompanija

ekonomsku aktivnost

Međutim, ako zaduživanje postane preveliko, problemi nastaju kada ljudi više ne mogu lako da vraćaju dugove.

Zašto je važno razumeti kako nastaje novac?

Razumevanje bankarskog sistema pomaže ljudima da bolje shvate:

zašto kamate utiču na ekonomiju

zašto centralne banke menjaju monetarnu politiku

kako nastaju periodi rasta i kriza

Novac danas nije samo papir u novčaniku. Veliki deo novca postoji kao elektronski zapis koji nastaje kroz složen odnos banaka, građana, kompanija i finansijskih institucija.

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