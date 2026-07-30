Parking skuplji od stana - garaža od 34 kvadrata prodata za 760.000 evra

Parking mesto u Rimu danas vredi pravo bogatstvo. Garaža od svega 34 kvadratna metra u istorijskom centru italijanske prestonice prodata je za čak 760.000 evra, što je iznos za koji se u pojedinim delovima grada može kupiti luksuzna vila ili veliki porodični stan, piše Euronews.rs.

Ova prodaja još jednom potvrđuje koliko je parking u centru Rima postao jedna od najtraženijih i najvrednijih nekretnina.

Garaža skuplja od mnogih stanova

Rekordno skupa garaža nalazi se u prestižnoj zoni Tridente, između ulica Via del Corso, Via del Babuino i Via di Ripetta, nedaleko od čuvenog trga Pjaca del Popolo.

Zbog izuzetno atraktivne lokacije i hroničnog nedostatka parking mesta, privatne garaže u ovom delu grada dostižu cene koje su do pre nekoliko godina bile rezervisane isključivo za luksuzne stanove.

Prodaju je realizovala kompanija Rekser, čiji stručnjaci navode da je ovo jedna od najskupljih garaža ikada prodatih u Rimu.

Parking mesta dostižu i 300.000 evra

Ovo nije usamljen slučaj.

Poslednjih meseci zabeleženo je više prodaja parking mesta po neverovatnim cenama:

parking mesto od 12 kvadratnih metara kod Pjace Navona prodato je za 260.000 evra,

parking u blizini Fontane di Trevi bio je ponuđen za više od 200.000 evra,

garaža u blizini Panteona dostigla je cenu od čak 300.000 evra.

Ovakve cifre pokazuju da parking u centru Rima postaje luksuz koji sebi može da priušti mali broj kupaca.

Zašto su garaže toliko skupe?

Rim ima jednu od najvećih stopa motorizacije u Italiji – oko 979 automobila na 1.000 stanovnika.

Istovremeno, istorijski centar grada građen je vekovima pre pojave savremenog saobraćaja, pa danas nema dovoljno prostora za automobile.

Zbog toga privatna garaža više nije samo dodatak stanu, već posebna investicija čija vrednost iz godine u godinu raste.

Cene nekretnina nastavljaju da rastu

Prema podacima kompanije Rekser, cene stanova u Rimu od 2021. do 2025. godine porasle su u proseku za 13 odsto, dok je u istorijskom centru rast dostigao čak 20 procenata.

Ipak, rast cena garaža i parking mesta nadmašio je gotovo sva očekivanja.

Šta može da se kupi za 760.000 evra?

Za iznos koji je plaćen za garažu od 34 kvadrata moguće je kupiti:

vilu od oko 500 kvadratnih metara u naselju Kastel di Gvido,

kuću od oko 300 kvadrata u zoni Aurelio–Valkanuta,

ili prostran stan od oko 180 kvadrata u elitnim delovima Rima poput Trasteverea, Balduinija, Via Đulije ili Borga.

Međutim, na tržištu nekretnina u Rimu veličina više nije presudna. Najveću vrednost danas imaju adresa, blizina istorijskog centra i mogućnost da posedujete privatno parking mesto – resurs koji postaje sve ređi i skuplji.

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