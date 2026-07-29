Tek kada je posle smrti roditelja počeo da sređuje njihovu zaostavštinu, Fabio Mineti otkrio je da na njima leži novac čija je današnja vrednost dostigla čak 110.000 evra, prenosi Večernji list.

Kako prenosi Dnevnik.si, Mineti je u martu 2022. godine, oko godinu i po dana nakon smrti svog oca, pregledao porodične papire u kući u mestu San Đorđo Kanaveze, u blizini Torina. Među dokumentima pronašao je dve štedne knjižice otvorene sedamdesetih godina prošlog veka na imena njegovih roditelja, Luigija i Bernardine.

Na računima, otvorenim u tadašnjoj štedionici Cassa di Risparmio di Torino, nalazilo se više od pet miliona italijanskih lira. U vreme kada je novac uplaćen to je bila značajna svota, ali je porodica tokom decenija potpuno zaboravila na ovu ušteđevinu. Računi nikada nisu ugašeni, niti je novac podignut.

Nakon otkrića Mineti je pomoć potražio od rimskog udruženja Giustitalia, koje se bavi zaštitom potrošača i rešavanjem slučajeva starih štednih uloga i hartija od vrednosti.

Stručnjaci ovog udruženja izračunali su da današnja vrednost ušteđevine višestruko premašuje prvobitni iznos. U obračun nisu uračunali samo konverziju italijanskih lira u evre, već i revalorizaciju, zakonske kamate, kao i obračun kamata na kamate koje su se nagomilavale tokom skoro pet decenija.

Kada postupak bude završen, banka koja je nasledila nekadašnju štedionicu trebalo bi da Minetiju isplati oko 110.000 evra.

Jedno od najvažnijih pitanja u ovakvim slučajevima jeste zastarelost potraživanja. Italijanske banke često tvrde da pravo na isplatu prestaje posle deset godina, ali iz udruženja Giustitalia navode da uspešno zastupaju drugačije pravno tumačenje. Prema njihovom stavu, rok zastarelosti ne počinje od dana kada je novac položen, već od trenutka kada naslednik sazna da štednja postoji, odnosno kada pronađe dokumentaciju koja to potvrđuje.

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