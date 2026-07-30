Klub u kojem su igrali Bađo, Pirlo i Gvardiola otišao u stečaj - kraj jedne fudbalske ere

Posle više od jednog veka postojanja, Breša Kalčo više nije među profesionalnim fudbalskim klubovima Italije. Sud je zvanično proglasio klub insolventnim, čime je završen višemesečni period neizvesnosti i finansijskih problema, piše Fenix.

Kroz ovaj klub prošla su neka od najvećih imena svetskog fudbala - Roberto Bađo, Pep Gvardiola, Andrea Pirlo i Luka Toni, a danas se njegov opstanak nalazi pred velikim izazovima.

Finansijska kriza uništila klub osnovan 1911. godine

Breša Kalčo osnovana je 1911. godine i decenijama je bila jedan od prepoznatljivih fudbalskih simbola Italije.

Problemi su, međutim, počeli da se gomilaju poslednjih godinu i po dana. Klub nije uspevao da izmiri obaveze prema igračima, zaposlenima i državnim institucijama, a pokušaji rešavanja dugovanja nisu dali rezultat.

Prema navodima nadležnih organa, uprava kluba pokušala je da finansijske obaveze pokrije poreskim kreditima, ali su ti mehanizmi kasnije proglašeni nevažećim.

Oduzimanje bodova presudilo sudbini kluba

Finansijske nepravilnosti dovele su do kazne koja je imala ogroman uticaj na sportski rezultat.

Breši je oduzeto osam bodova u prvenstvu Serije B, što je na kraju doprinelo ispadanju u niži rang takmičenja.

Situacija se dodatno pogoršala kada vlasnik kluba Masimo Ćelino nije uspeo da obezbedi uslove za profesionalnu licencu i prijavu ekipe za narednu sezonu.

Zbog toga je Italijanski fudbalski savez klubu oduzeo profesionalni status.

Dugovi dostigli oko 20 miliona evra

Državno tužilaštvo pokrenulo je postupak nakon što su dugovanja kluba procenjena na oko 20 miliona evra.

Sud je imenovao stečajnog upravnika koji će preuzeti kontrolu nad preostalom imovinom i sprovesti dalji postupak.

Sudbina istorijskog imena, klupskih prava i imovine zavisiće od narednih odluka tokom stečajnog procesa.

Osnovan novi klub koji želi da nastavi tradiciju

Dok se Breša Kalčo suočava sa gašenjem profesionalnog statusa, u međuvremenu je formiran novi klub – Union Brescia.

Novi tim želi da nastavi fudbalsku tradiciju grada i da se kroz takmičenja izbori za povratak u viši rang italijanskog fudbala.

Da li će ime Breša Kalčo ponovo biti vraćeno na veliku scenu zavisiće od razvoja stečajnog postupka i odluka o korišćenju imena, grba i klupske istorije.

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