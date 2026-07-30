EUR EUR 117,07 117,43din 117,78
USD USD 102,99 103,30din 103,61
CAD CAD 72,92 73,14din 73,36
AUD AUD 71,75 71,96din 72,18
GBP GBP 136,90 137,31din 137,72
CHF CHF 125,68 126,06din 126,44
KURSNA LISTA

Svet

Klub u kojem su igrali Bađo, Pirlo i Gvardiola otišao u stečaj - kraj jedne fudbalske ere

Breša Kalčo, italijanski klub u kojem su igrali Bađo, Pirlo i Gvardiola, završio je u stečaju zbog dugova od oko 20 miliona evra.

Autor:  Dubravka Jovanović
30.07.2026.09:23
0
Klub u kojem su igrali Bađo, Pirlo i Gvardiola otišao u stečaj - kraj jedne fudbalske ere
Editorial/fifg/shutterstock.com
Kajsije pale na 250 dinara, pojeftinilo još 10 namirnica - pijace pune domaćeg voća i povrća
Foto: Milica Vučković
 Kajsije pale na 250 dinara, pojeftinilo još 10 namirnica - pijace pune domaćeg voća i povrća
Prethodna vest
Evropa se odriče gasa i nafte - plan od 260 milijardi evra menja svakodnevni život građana
Foto: tonton/shutterstock.com
 Evropa se odriče gasa i nafte - plan od 260 milijardi evra menja svakodnevni život građana
Sledeća vest

Posle više od jednog veka postojanja, Breša Kalčo više nije među profesionalnim fudbalskim klubovima Italije. Sud je zvanično proglasio klub insolventnim, čime je završen višemesečni period neizvesnosti i finansijskih problema, piše Fenix.

Kroz ovaj klub prošla su neka od najvećih imena svetskog fudbala - Roberto Bađo, Pep Gvardiola, Andrea Pirlo i Luka Toni, a danas se njegov opstanak nalazi pred velikim izazovima.

Finansijska kriza uništila klub osnovan 1911. godine

Breša Kalčo osnovana je 1911. godine i decenijama je bila jedan od prepoznatljivih fudbalskih simbola Italije.

Problemi su, međutim, počeli da se gomilaju poslednjih godinu i po dana. Klub nije uspevao da izmiri obaveze prema igračima, zaposlenima i državnim institucijama, a pokušaji rešavanja dugovanja nisu dali rezultat.

Prema navodima nadležnih organa, uprava kluba pokušala je da finansijske obaveze pokrije poreskim kreditima, ali su ti mehanizmi kasnije proglašeni nevažećim.

Oduzimanje bodova presudilo sudbini kluba

Finansijske nepravilnosti dovele su do kazne koja je imala ogroman uticaj na sportski rezultat.

Breši je oduzeto osam bodova u prvenstvu Serije B, što je na kraju doprinelo ispadanju u niži rang takmičenja.

Situacija se dodatno pogoršala kada vlasnik kluba Masimo Ćelino nije uspeo da obezbedi uslove za profesionalnu licencu i prijavu ekipe za narednu sezonu.

Zbog toga je Italijanski fudbalski savez klubu oduzeo profesionalni status.

Dugovi dostigli oko 20 miliona evra

Državno tužilaštvo pokrenulo je postupak nakon što su dugovanja kluba procenjena na oko 20 miliona evra.

Sud je imenovao stečajnog upravnika koji će preuzeti kontrolu nad preostalom imovinom i sprovesti dalji postupak.

Sudbina istorijskog imena, klupskih prava i imovine zavisiće od narednih odluka tokom stečajnog procesa.

Osnovan novi klub koji želi da nastavi tradiciju

Dok se Breša Kalčo suočava sa gašenjem profesionalnog statusa, u međuvremenu je formiran novi klub – Union Brescia.

Novi tim želi da nastavi fudbalsku tradiciju grada i da se kroz takmičenja izbori za povratak u viši rang italijanskog fudbala.

Da li će ime Breša Kalčo ponovo biti vraćeno na veliku scenu zavisiće od razvoja stečajnog postupka i odluka o korišćenju imena, grba i klupske istorije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

stečaj fudbalski klub breša kalčo

Povezane vesti

Nekada čuvena Varta na ivici propasti - krah im visi nad glavom, slede otkazi
Foto: Natalia Kokhanova / Shutterstock.com

Nekada čuvena Varta na ivici propasti - krah im visi nad glavom, slede otkazi

12:22 | 0
Jedna od najvećih bolnica u Nemačkoj pred stečajem - ugroženo čak 3.000 radnih mesta
Foto: Shutterstock/PeopleImages

Jedna od najvećih bolnica u Nemačkoj pred stečajem - ugroženo čak 3.000 radnih mesta

19:22 | 0
Još jedan nemački gigant pred kolapsom - 270 radnika strahuje za posao
Foto: Kevin Lepp/Shutterstock.com

Još jedan nemački gigant pred kolapsom - 270 radnika strahuje za posao

09:41 | 0
Crni talas ne jenjava - Nemačka i dalje u znaku bankrota
Foto: Shutterstock

Crni talas ne jenjava - Nemačka i dalje u znaku bankrota

09:19 | 0
Još jedan gigant pao - Nemačka kompanija sa 120 godina tradicije proglasila bankrot
Foto: Thx4Stock team/Shutterstock

Još jedan gigant pao - Nemačka kompanija sa 120 godina tradicije proglasila bankrot

13:37 | 0
Komentari (0)

Svet

Iza najpoznatije društvene igre krije se neverovatna prevara - žena koja je stvorila Monopol ostala bez priznanja
Editorial/LightField Studios/shutterstock.com

Iza najpoznatije društvene igre krije se neverovatna prevara - žena koja je stvorila Monopol ostala bez priznanja

15:50 Svet
Nova slika američke ekonomije - sporiji rast uz upornu inflaciju
Miha Creative/shutterstock.com

Nova slika američke ekonomije - sporiji rast uz upornu inflaciju

15:31 Svet
Jedna ikonica na telefonu može da uništi promet - stručnjaci upozoravaju da vremenske aplikacije često stvaraju pogrešan utisak
DexonDee/shutterstock.com

Jedna ikonica na telefonu može da uništi promet - stručnjaci upozoravaju da vremenske aplikacije često stvaraju pogrešan utisak

15:08 Svet
Naftni gigant nadmašio očekivanja - dobit udvostručena 
Foto:fish studio/Shutterstock

Naftni gigant nadmašio očekivanja - dobit udvostručena 

15:02 Svet
6.000 evra mesečno i posao odmah - ovo zanimanje u Nemačkoj postalo je jedno od najtraženijih
Foto: Studio Romantic/Shutterstock.com

6.000 evra mesečno i posao odmah - ovo zanimanje u Nemačkoj postalo je jedno od najtraženijih

10:36 Svet
Velika opklada na veštačku inteligenciju se isplatila - Majkrosoft oborio očekivanja i postavio novi rekord
Samuel Boivin/shutterstock.com

Velika opklada na veštačku inteligenciju se isplatila - Majkrosoft oborio očekivanja i postavio novi rekord

10:35 Svet
Evropa se odriče gasa i nafte - plan od 260 milijardi evra menja svakodnevni život građana
Foto: tonton/shutterstock.com

Evropa se odriče gasa i nafte - plan od 260 milijardi evra menja svakodnevni život građana

09:54 Svet
Komšija vas prijavi i sledi kazna - kada je sunčanje bez odeće zabranjeno
Foto: tsarev igor/shutterstock.com

Komšija vas prijavi i sledi kazna - kada je sunčanje bez odeće zabranjeno

08:36 Svet
Alarm za vozače i privredu - nafta naglo poskupela
Foto: IZZ HAZEL/Shutterstock.com

Alarm za vozače i privredu - nafta naglo poskupela

08:29 Svet
Pejpal objavio rezultate koji su iznenadili investitore
Foto:Samuel Boivin / Shutterstock.com

Pejpal objavio rezultate koji su iznenadili investitore

19:28 Svet

Najnovije

Najčitanije

12min

Kupili kuću koju sada niko neće - gubitak se meri stotinama hiljada evra 

13min

Iza najpoznatije društvene igre krije se neverovatna prevara - žena koja je stvorila Monopol ostala bez priznanja

32min

Nova slika američke ekonomije - sporiji rast uz upornu inflaciju

55min

Jedna ikonica na telefonu može da uništi promet - stručnjaci upozoravaju da vremenske aplikacije često stvaraju pogrešan utisak

1H

Naftni gigant nadmašio očekivanja - dobit udvostručena 

1D

Bacamo ih na tavan, a kolekcionari ih traže - predmeti koji danas donose ozbiljan novac

1D

Kako da proverite da li još uvek imate besplatne akcije - potrebno je samo nekoliko koraka

1D

Najjeftinija letovališta - evo gde možete na more za manje od 500 evra

24H

Nemačkoj nedostaju hiljade stručnjaka - plate do 4.000 evra, traže i radnike iz Srbije

1D

Prasad sve skuplja, junad pojeftinjuje - stočni pazar u Srbiji doneo iznenađenja

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 102,99 103,3 103,61
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 71,75 71,96 72,18
GBP GBP 136,9 137,31 137,72
CHF CHF 125,68 126,06 126,44

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 55.533,00 €
ETH ETH 1.654,85 €
LTC LTC 39,34 €
DOT DOT 0,67 €
BCH BCH 182,21 €
LINK LINK 7,23 €
BNB BNB 498,52 €
XMR XMR 307,05 €
Powered by CoinGecko API