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Hrvatska masovno rasprodaje stanove i garaže - cene su potpuno iznenađujuće

Dok cene nekretnina nastavljaju da rastu, mnogi građani pažljivo prate svaki oglas koji bi mogao da donese povoljniju kupovinu. Ovoga puta u centru pažnje našla se prodaja državnih stanova, garaža i poslovnih prostora, među kojima se pojedine nekretnine nude po početnim cenama koje su niže od trenutnih tržišnih vrednosti. Rok za prijavu ističe 3. jula.

Autor:  Dubravka Jovanović
04.06.2026.15:39
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Hrvatska masovno rasprodaje stanove i garaže - cene su potpuno iznenađujuće
Foto: Pexels/Ilustracija
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Najveći deo ponude nalazi se u Zagrebu, dok se jedna nekretnina prodaje u Splitu. Zainteresovani kupci imaju vremena da dostave ponude do 3. jula 2026. godine.

Garaže među najpovoljnijim nekretninama u ponudi

Među nekretninama koje su privukle najveću pažnju nalaze se garaže u zagrebačkom naselju Siget, prenosi Poslovni.

U ponudi je šest garaža površine između 11 i 13 kvadratnih metara, a početne cene kreću se od 17.800 do 21.000 evra.

U vremenu kada su parking mesta u većim gradovima sve traženija, ovakve nekretnine za mnoge predstavljaju zanimljivu investiciju, ali i rešenje za svakodnevni problem parkiranja.

Stanovi na više lokacija u Zagrebu

Na prodaju su ponuđeni i manji stanovi na nekoliko gradskih lokacija.

Najpovoljniji stanovi nalaze se u Ulici Otona Kučere, gde početne cene iznose 28.800 i 30.500 evra. U ponudi su i stanovi u Maksimirskoj cesti, Medvedgradskoj ulici, Vojnovićevoj ulici, Dalmatinskoj ulici i Prilazu Gjure Deželića.

Površine stanova uglavnom se kreću od 16 do 32 kvadratna metra, što ih čini interesantnim za samce, studente, mlade parove ili investitore koji traže nekretninu za izdavanje.

Poslovni prostor u Splitu za 126.000 evra

Pored stanova i garaža, na prodaju je ponuđen i poslovni prostor u Splitu.

Nalazi se u Pojišanskoj ulici, prostire se na oko 32 kvadratna metra, a početna cena iznosi 126.000 evra.

Kupci treba da računaju i na dodatna ulaganja

Važno je napomenuti da se nekretnine razlikuju po stanju i stepenu uređenosti.

Neke od njih zahtevaju adaptaciju, renoviranje ili dodatna ulaganja, što potencijalni kupci treba da uzmu u obzir prilikom planiranja budžeta.

Ipak, upravo zbog toga pojedine nekretnine mogu predstavljati priliku za one koji žele da kupe prostor po nižoj početnoj ceni i prilagode ga svojim potrebama.

Sve više građana prati ovakve oglase

U vreme kada su cene nekretnina u regionu dostigle rekordne nivoe, svaki oglas koji uključuje državne stanove ili poslovne prostore privlači veliku pažnju javnosti.

Mnogi građani poslednjih godina redovno prate ovakve javne pozive u nadi da će pronaći nekretninu po povoljnijim uslovima od onih koji trenutno vladaju na tržištu.

Za neke će ovo biti prilika za rešavanje stambenog pitanja, dok drugi u ovakvim nekretninama vide dugoročnu investiciju koja bi u budućnosti mogla da donese dodatnu zaradu.

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