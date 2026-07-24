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Nekretnine

Dostavljeno je 239.679 potvrda - sjajan odziv za projekat "Svoj na svome"

Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je juče da je započeo objavljivanje dnevne statistike sprovođenja projekta upisa vlasništva na nepokretnostima koje nisu upisane u kastar "Svoj na svome".

 

Autor:  Stanko Stamenković
24.07.2026.06:58
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Dostavljeno je 239.679 potvrda - sjajan odziv za projekat "Svoj na svome"
Foto: Shutterstock.com
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Prema objavljenim podacima dostavljeno je 239.679 potvrda za upis. Te potvrde dostavlja Agencija za prostorno planiranje, a RGZ je postupio po 219.358 predmeta.

Podsetili su da je građanima na raspolaganju aplikacija "Status potvrde u RGZ – Svoj na svome" na sajtu RGZ, putem koje jednostavnim unosom broja prijave mogu da provere u kojoj se fazi nalazi njihov predmet, bez odlaska na šalter, prenosi Biznis.

Na ovaj način je omogućeno svakom građaninu da u svakom trenutku ima uvid kako u status sopstvenog predmeta, tako i u ukupne rezultate realizacije projekta.

"Projekat 'Svoj na svome' predstavlja najveći i najambiciozniji projekat formalizacije i upisa imovinskih prava u Evropi, a jedan od najvećih takvih projekata u svetu. Upravo zato, redovno i javno objavljivanje podataka predstavlja važan deo njegove realizacije i omogućava svim građanima da prate njegov napredak", navodi se u saopštenju RGZ.

Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je danas da je započeo objavljivanje dnevne statistike sprovođenja projekta upisa vlasništva na nepokretnostima koje nisu upisane u kastar "Svoj na svome".

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Nekretnine legalizacija Svoj na svome

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