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Nekretnine

Na samo par sati vožnje od Beograda, u EU metropoli, možete da kupite stan za 15.000 evra - "Kao nov automobil"

U Bukureštu se male garsonjere prodaju za oko 15.000 evra. Veštačka inteligencija pokazala je kako stan od 15 kvadrata može izgledati posle renoviranja.

Autor:  Dubravka Jovanović
24.07.2026.09:32
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Na samo par sati vožnje od Beograda, u EU metropoli, možete da kupite stan za 15.000 evra - "Kao nov automobil"
Editorial/Dragos Asaftei/shutterstock.com
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Dok cene nekretnina širom Evrope neprestano rastu, u Bukureštu se i dalje mogu pronaći garsonjere koje koštaju približno koliko i novi automobil, piše Observator news.

Najjeftiniji mali stanovi u glavnom gradu Rumunije prodaju se za oko 15.000 do 20.000 evra, ali često imaju svega nekoliko kvadrata i nalaze se uglavnom na periferiji grada.

Ipak, uz pomoć veštačke inteligencije napravljen je zanimljiv eksperiment koji pokazuje kako i veoma mali prostor može da postane moderan, funkcionalan i prijatan za život.

Stan od 15 kvadrata košta 16.000 evra

Jedan od najjeftinijih stanova koji je privukao pažnju nalazi se u naselju Berčeni, u četvrtom sektoru Bukurešta, na granici sa Popešti-Leordenijem.

Garsonjera ima svega 15 kvadratnih metara i prodaje se za oko 16.000 evra.

Prostor je veoma mali, a jedna jedina prostorija služi kao:

  • kuhinja,
  • dnevni boravak,
  • spavaća soba.

Uprkos ograničenoj kvadraturi, stručnjaci smatraju da uz dobro planiranje svaki deo prostora može da dobije svoju funkciju.

Ko kupuje ovako male stanove?

Agent za nekretnine Dorel Eana objašnjava da ovakve nekretnine najčešće kupuju ljudi koji nemaju dovoljno novca za veće stanove ili atraktivnije lokacije.

"Najčešće traže prazne i neuređene stanove kako bi ih opremili prema svojim mogućnostima. Postoje čak i garsonjere od 10 do 12 kvadrata, ali uglavnom ne u centralnim delovima grada", rekao je Eana.

Veštačka inteligencija pokazala kako mali stan može da izgleda

Reporterka Greta Neagu sprovela je eksperiment kako bi pokazala kako bi mala i zapuštena garsonjera mogla da izgleda nakon modernog uređenja.

Uz pomoć veštačke inteligencije prikazana je moguća transformacija prostora – od praznog i neuglednog stana do funkcionalnog modernog studija.

Cilj je bio da se pokaže kako svaki kvadrat može da se iskoristi bez stvaranja osećaja prenatrpanosti.

AI sve više pomaže u prodaji nekretnina

Veštačka inteligencija sve češće se koristi i u sektoru nekretnina.

Agent Adrian Ćiorika objasnio je da su pomoću AI alata kupcima prikazivali kako bi prazni stanovi mogli da izgledaju nakon renoviranja.

"Prodavali smo veoma male i skučene stanove. Pomoću veštačke inteligencije prikazivali smo kako izgledaju prazni, a kako nakon modernog opremanja. Kupci su tako mogli da steknu jasniju predstavu o mogućnostima prostora", rekao je on.

Ogledala i pametna rešenja mogu da promene mali prostor

Jedan od primera je renovirana garsonjera iz osamdesetih godina prošlog veka površine oko 40 kvadratnih metara.

Arhitektkinja Kristijana Zgripčea navela je da su korišćena praktična rešenja kako bi prostor delovao veći.

Poseban efekat daju ogledala na frontovima ormara, koja stvaraju utisak dodatne dubine, dok istovremeno povećavaju prostor za odlaganje stvari.

Renoviranje može značajno povećati vrednost stana

Stručnjaci ističu da kvalitetno renoviranje i moderno opremanje mogu značajno povećati cenu nekretnine.

Za luksuznije uređenje, sa LED rasvetom, kvalitetnijim materijalima i dodatnim detaljima, troškovi mogu dostići i 25.000 evra.

Iako takva ulaganja nisu mala, uređeni mali stanovi često imaju veću tržišnu vrednost od zapuštenih nekretnina iste kvadrature.

U centru Bukurešta i male garsonjere koštaju pravo bogatstvo

Dok se na periferiji mogu pronaći stanovi za oko 15.000 evra, situacija u centru grada potpuno je drugačija.

Agent Adrian Ćiorika naveo je primer garsonjere od 38 kvadratnih metara u ulici Marija Roseti, u centru Bukurešta, koja je prodata za čak 94.000 evra.

Zanimljivo je da je zgrada imala drugu kategoriju seizmičkog rizika, ali je atraktivna lokacija značajno uticala na cenu.

Trend malih stanova širi se Evropom

Mali stanovi nisu posebnost samo Bukurešta. Sličan trend odavno postoji i u Parizu, gde zbog velike potražnje za nekretninama svaki kvadratni metar ima izuzetno visoku cenu.

Sve veći broj kupaca zato traži funkcionalne male prostore, a moderne tehnologije poput veštačke inteligencije pomažu da se pokaže njihov puni potencijal.

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