"Danas je 55 majki došlo po rešenja za subvenciju za kupovinu prve nekretnine. One su tu sa svojom dečicom i sa svojim porodicama. Svi smo ponosni u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju što smo i danas ovde da podelimo radost, ali i neka iskustva kroz koja su ove porodice prolazile prilikom odobravanja subvencije za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta", rekla je Žarić Kovačević medijima uoči ceremonije dodele rešenja.

Podsetila je da je od 2022. godine 1.700 porodica dobilo subvencije za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, kao i da je 700 rešenja dodeljeno od trenutka kada je ona preuzela dužnost resornog ministra.

Ona je rekla da svi u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju su ponosni zbog uspostavljanja kontinuiteta i dodala da je naredna sednica Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine majkama po osnovu rođenja deteta zakazana za 10. avgust.

"Dakle, 10. avgusta će još između 50 i 60 porodica dobiti subvencije za kupovinu prve nekretnine", poručila je Žarić Kovačević.

Istakla je da zainteresovane majke mogu da se informišu o načinu podnošenja zahteva na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, kao i da se od ranije na tom sajtu nalazi četbot gde mogu da postave pitanje i dobiju odgovor.

"Imamo i kontakt centar. Mogu da se obrate kontakt centru. Na sajtu Ministarstva stoje kontakt telefoni i imaju mogućnost da se i čuju sa operaterima, odnosno to su zaposleni kod nas u Ministarstvu koji su psiholozi, sociolozi, pravnici, ekonomisti, koji će im dati pravu informaciju", rekla je ona.

Navela je da majke prilikom podnošenja dokumentacije najčešće greše jer ne vode računa o tome šta piše na sajtu Ministarstva, već slušaju savete nedovoljno upućenih ljudi, piše Tanjug.

"Prilikom podnošenja zahteva sigurno da zahtev nećemo odbiti zato što je nepotpuna dokumentacija u pitanju, već ćemo svaku majku za koju vidimo da će ispunjavati uslove sačekati da prikupi dokumentaciju. I druga stvar koja je važna jeste da budete u kontaktu sa nama iz Ministarstva kako biste ostvarili pravo na subvenciju, jer to je zapravo cilj našeg rada i postojanja ove subvencije i nas u Ministarstvu koji na tome radimo", rekla je Žarić Kovačević.

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