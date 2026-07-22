On je govorio i o tome ko će odlučivati o uslovima kupovine stanova, pripremama za međunarodnu izložbu EXPO 2027 i velikom interesovanju za volonterski program.

Vlada Srbije odlučuje ko će imati pravo na kupovinu

Jerinić je istakao da radovi na izgradnji 1.500 stanova teku prema planu, dok će konačnu odluku o tome kome će stanovi biti dostupni i pod kojim uslovima doneti Vlada Srbije.

"Ono što je najbitnije u ovom trenutku jeste da cela dinamika, kada je izgradnja u pitanju od 1.500 stanova, potpuno teče po planu. Vrlo verovatno ćemo već u septembru biti spremni da primimo prve stanare. U narednom periodu nas očekuje i odluka Vlade Republike Srbije kako, po kojim uslovima i kome će stanovi biti dostupni" - rekao je Jerinić za Kurir televiziju.

Dodao je da postoji mogućnost da deo stanova bude ponuđen na tržištu, ali i da se razmatra model po kojem bi određene kategorije građana, poput zaposlenih u zdravstvu, prosveti i drugim javnim službama, imale mogućnost kupovine pod posebnim uslovima.

Kako je naglasio, konačne kriterijume utvrdiće država.

Pripreme za EXPO 2027 teku prema planu

Do početka međunarodne izložbe EXPO 2027 ostalo je oko 280 dana, a Jerinić navodi da se svi radovi odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.

" Spremamo se za 1. decembar, a možda ćemo čak uspeti i koji dan ranije da predamo paviljone zemljama učesnicama. Radimo na usklađivanju naše dinamike sa dinamikom zemalja učesnica, njihovih projektanata i izvođača, a za sada sve teče potpuno prema planu" - rekao je direktor EXPO 2027.

EXPO karavan obilazi Srbiju

Govoreći o promociji manifestacije, Jerinić je podsetio da je EXPO karavan već obišao Trstenik i Vrnjačku Banju, dok su naredne stanice Bujanovac i Vranje.

Prema njegovim rečima, cilj karavana jeste da građanima širom Srbije približi značaj EXPO 2027 i pokaže da je cela Srbija domaćin ove međunarodne izložbe.

Plan je da tokom godine karavan obiđe oko 30 gradova.

Više od 7.400 prijavljenih volontera

Jerinić je otkrio da interesovanje za volontiranje na EXPO 2027 premašuje očekivanja.

Do sada je prijavljeno više od 7.400 volontera, među kojima je više od 1.000 prijavljenih iz 62 zemlje, što, kako je rekao, potvrđuje međunarodni značaj projekta.

Istovremeno, potvrđeno je učešće 141 zemlje, čime je EXPO 2027 u Beogradu već oborio rekord specijalizovanih EXPO izložbi. Prethodni rekord držala je Astana sa 117 učesnika.

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