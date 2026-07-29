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Putnicima nude čak 2.500 dolara da odustanu od leta - otkriven razlog

Ekstremna vrućina u Las Vegasu primorala je avio-kompanije da smanje težinu aviona. Putnicima su nudile i 2.500 dolara kako bi dobrovoljno odustali od leta.

Autor:  Dubravka Jovanović
29.07.2026.12:52
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Putnicima nude čak 2.500 dolara da odustanu od leta - otkriven razlog
Editorial/Vadim Rodnev/shutterstock.com
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Ekstremne vrućine koje su pogodile Las Vegas izazvale su neočekivane probleme u avio-saobraćaju. Zbog visokih temperatura avio-kompanije bile su prinuđene da smanje težinu pojedinih aviona, a putnicima su nudile čak 2.500 dolara kako bi dobrovoljno odustali od leta, piše Kamatica.

Razlog za ovu neuobičajenu ponudu nije manjak mesta u avionu, već bezbednosna ograničenja izazvana vremenskim uslovima.

Kada temperature naglo porastu, vazduh postaje ređi, što direktno utiče na performanse aviona. Ređi vazduh znači manju silu uzgona tokom poletanja, pa letelice ne mogu da polete sa maksimalnim opterećenjem kao u normalnim uslovima.

Zbog toga avio-kompanije moraju da smanje ukupnu težinu aviona. To se najčešće rešava smanjenjem broja putnika, uklanjanjem dela prtljaga ili prilagođavanjem količine goriva.

Putnicima ponuđene hiljade dolara za dobrovoljni izlazak iz aviona

Jedan od putnika koji je putovao iz Las Vegasa izjavio je za lokalne medije da mu je ponuđeno 2.500 dolara da napusti avion zbog ograničenja težine izazvanih vremenskim uslovima.

„Nikada ranije nisam doživeo tako nešto“, rekao je putnik.

U pojedinim slučajevima broj putnika morao je da bude značajno smanjen kako bi avion ispunio bezbednosne zahteve za poletanje. Prema izveštajima američkih medija, na nekim letovima bilo je potrebno da veliki broj sedišta ostane prazan.

Više stotina letova kasnilo zbog ekstremne vrućine

Toplotni talas u Las Vegasu doneo je ozbiljne poremećaje u avio-saobraćaju. Temperatura je 24. jula dostigla čak 43 stepena Celzijusa, što je bilo dovoljno da izazove dodatna ograničenja za avione koji su polazili sa aerodroma.

Više od 580 letova iz i ka Las Vegasu bilo je odloženo tokom tog perioda zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Zašto vrućina utiče na avione?

Avioni su projektovani da bezbedno poleću u širokom rasponu vremenskih uslova, ali ekstremne temperature mogu značajno da promene njihove performanse.

Kod visokih temperatura:

  • vazduh je manje gust,
  • krila proizvode manje uzgona,
  • avionu je potrebna duža pista za poletanje,
  • maksimalna dozvoljena težina mora da bude smanjena.

Zbog toga se u najtoplijim danima na aerodromima poput onog u Las Vegasu mogu pojaviti situacije u kojima avio-kompanije moraju da biraju između dodatnog tereta i broja putnika.

Ponuda od nekoliko hiljada dolara putnicima koji dobrovoljno odustanu od leta predstavlja način da kompanije brzo smanje težinu aviona, izbegnu prinudno izbacivanje putnika i omoguće bezbedno poletanje.

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