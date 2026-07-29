Ukupna instalisana snaga ovih postrojenja iznosi pet megavata, navodi se u saopštenju kompanije, piše Tanjug.



Mala elektrana "Banatsko Miloševo" godišnje može da proizvede 21 GWh električne energije, a Srpska Crnja 19,5 GWh što je dovoljno za snabdevanje blizu 8.000 prosečnih domaćinstava, a zahvaljujući ovim investicijama omogućeno je povećanje proizvodnje električne energije iz gasa koji do sada nije bio iskorišćen, uz smanjenje emisija štetnih materija u vazduh i unapređenje energetske efikasnosti.



Električna energija dobijena iz gasa isporučuje se eksternim potrošačima ili koristi za potrebe kompanije.



"Puštanjem u rad novih postrojenja dodatno potvrđujemo našu posvećenost racionalnom korišćenju domaćih energetskih resursa, kao i modernizaciji energetske infrastrukture. Ova investicija omogućava monetizaciju do sada neiskorišćenih rezervi gasa, uz visok stepen energetske efikasnosti, primenu savremenih sistema upravljanja i kontrole, kao i poštovanja najviših standarda zaštite životne sredine", istakao je menadžer za upravljanje projektima u kompaniji NIS Grigorije Tešanović.



Projekat izgradnje malih elektrana na naftnim i gasnim poljima NIS realizuje od 2013. godine, prenosi kompanija, kao deo dugoročne strategije usmerene na energetsku tranziciju kompanije, povećanje efikasnosti poslovanja kroz racionalno korišćenje resursa i unapređenje zaštite životne sredine.



Kompanija NIS je do sada pustila u rad 22 generaciona/kogeneraciona modula na teritoriji Srbije, a ulaganja u ovaj segment biznisa iznose više od 28 miliona evra.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.