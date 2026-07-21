Njihova želja da budu deo organizacije najvećeg međunarodnog događaja čiji će Srbija biti domaćin svedoči o tome da Ekspo 2027 nije samo mesto susreta država i ideja, već i ljudi koji žele da svojim znanjem, energijom i entuzijazmom doprinesu njegovom uspehu.

Najveći broj prijavljenih kandidata iz inostranstva dolazi iz Rusije, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Slovenije, Italije, Severne Makedonije, Austrije, Švajcarske, Japana i Crne Gore. Prijave, međutim, stižu iz mnogo šireg kruga zemalja, što volonterskom programu već sada daje istinski međunarodni karakter, saopštila je danas kompanija Ekspo 2027 d.o.o.Beograd.

Tokom 93 dana trajanja izložbe, volonteri će biti važan deo organizacionog tima. Biće prvi koji će dočekivati posetioce, pružati im informacije i pomoć, učestvovati u radu paviljona, programskim aktivnostima, protokolu i brojnim drugim segmentima organizacije, doprinoseći da svaki gost iz Beograda i Srbije ponese lepo iskustvo.

"Izuzetno nas raduje što je više od hiljadu ljudi iz preko 62 zemlje iz celog sveta odlučilo da se prijavi za volonterski program Ekspa 2027. To pokazuje da interesovanje za našu izložbu raste širom sveta i da ljudi žele da budu njen aktivan deo. Volonteri će biti prvi domaćini koje će posetioci upoznati po dolasku u Beograd i zato će njihova uloga biti mnogo veća od organizacione podrške. Oni će svojim znanjem, osmehom i gostoprimstvom predstavljati Srbiju i vrednosti koje Ekspo promoviše - saradnju, povezivanje i razumevanje među ljudima", izjavio je direktor kompanije EHRO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić, navodi se u saopštenju.

Prijave za volonterski program su i dalje otvorene, a svi zainteresovani mogu sve informacije o volonterskom programu Ekspa 2027 da pronađu putem zvaničnog sajta specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, a same prijave se mogu izvršiti preko platforme: https://join.volunteer.expobelgrade2027.org/login.php.

Budući volonteri imaće priliku da steknu dragoceno međunarodno iskustvo, razviju nove veštine i budu deo tima koji će dočekati milione posetilaca iz celog sveta.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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