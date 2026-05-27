Otvaranje ove organizacione jedinice, privrednicima i budućim preduzetnicima sa područja Vršca i ovog dela Južnobanatskog okruga značajno će ubrzati i pojednostaviti administrativne postupke vezane za njihovo poslovanje.

Svečanom otvaranju prisustvovali su gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, v.d. direktora Agencije za privredne registre Bojana Stojmenović i pomoćnica ministra privrede Nadežda Ganić Ivić.

Ovo je 14. organizaciona jedinica APR-a u Republici Srbiji. Nalazi se u zgradi Gradske uprave Vršca, na adresi Trg pobede 1, a radno vreme je svakog radnog dana od 9 do 15 sati.

U novoosnovanoj jedinici obavljaće se poslovi prijema registracionih prijava, obrade dokumentacije, izdavanja potvrda, uverenja, izvoda i rešenja, kao i pružanja svih neophodnih informacija, objavio je APR.

"Iako pružamo veliki broj digitalnih usluga i omogućavamo prijem dokumentacije poštom, prepoznajemo i razumemo potrebe onih kojima više odgovara da poslove u APR-u obave lično. Direktna komunikacija sa korisnicima ostaje važan prioritet u našem radu. Zahvaljujući Gradu Vršcu, koji nam je obezbedio adekvatan prostor i sve potrebne tehničke uslove, ova organizaciona jedinica će pružati usluge u punom kapacitetu i omogućiti još jednostavniji i direktan pristup APR-u, na dobrobit celokupne poslovne zajednice i građana. Sledeći strateške ciljeve Vlade Republike Srbije, nastavljamo da gradimo bržu, efikasniju i dostupniju administraciju", izjavila je v.d. direktora Agencije za privredne registre Bojana Stojmenović.

