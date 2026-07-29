Lilian Veng, suosnivačica kompanije "Thinking Machines Lab" i bivša direktorka za bezbednost veštačke inteligencije u kompaniji OpenAI, objavila je da napušta svoju funkciju zbog zdravstvenih problema izazvanih ogromnim pritiskom i tempom rada u svetu startapa.

Veng je u poruci kolegama, koju je kasnije podelila na društvenoj mreži Iks, navela da su je sedam meseci ponavljajuće bolesti, pogoršane intenzitetom posla, dovele do trenutka kada više nije mogla da pruži ono što je smatrala potrebnim.

"Morala sam da priznam da su me konstantan stres i obim posla gurnuli preko granice koju moje zdravlje fizički može da podnese", napisala je Veng.

Ona je dodala da se nada da će se jednog dana vratiti u nekoj ograničenijoj ulozi, u mirnijem radnom okruženju. Njen slučaj ponovo je otvorio pitanje sagorevanja na poslu, posebno među ljudima koji vode kompanije i donose ključne odluke. Iako se često smatra da su najuspešniji poslovni ljudi oni koji rade bez prestanka, mnogi od njih imaju svoje načine da sačuvaju zdravlje i ravnotežu, piše Biznis insajder (Business insider).

Granice su ključ: Kako lideri čuvaju privatni život

Direktor kompanije Snap, Evan Spiegel, poznat je po izuzetno zahtevnom rasporedu, koji je sam opisao kao "potpuno lud". Ipak, kaže da je nedelja za njega nepovrediva - tada odlazi u crkvu, provodi vreme sa porodicom i ruča sa decom.

Osnivač kompanije "Dell Technologies" Majkl Del, smatra da postoji granica nakon koje dodatni sati rada više ne donose rezultate. Prema njegovim rečima, ljudi koji žele dugoročan uspeh moraju pronaći ravnotežu između rada, odmora i zabave.

Osnivač kompanije "Ring" Džejmi Siminoff, praktikuje ono što naziva "spajanje poslovnog i privatnog života". Umesto da ih strogo razdvaja, on često uključuje porodicu u poslovna putovanja i aktivnosti.

San kao poslovna strategija

Za neke lidere odmor nije luksuz, već deo uspeha.

Ariana Hafington, osnivačica portala Huffington Post, doživela je ozbiljno upozorenje kada se od iscrpljenosti onesvestila za radnim stolom i zadobila povredu lica.

Kasnije je osnovala kompaniju Thrive Global koja se bavi dobrobiti zaposlenih i borbom protiv sagorevanja. Ona smatra da je ideja da uspeh mora da bude praćen potpunom iscrpljenošću „kolektivna zabluda“.

Osnivač Amazona Džef Bezos takođe insistira na važnosti sna.

On je istakao da mu osam sati sna omogućava donošenje boljih odluka i da se od rukovodilaca očekuje kvalitet, a ne samo broj provedenih sati na poslu.

"Ako uskratite sebi san, dobijate samo više umornih odluka slabijeg kvaliteta", poručio je Bezos.

Nema savršenog balansa: potrebno je prihvatiti kompromise

Bivša direktorka kompanije PepsiCo Indra Nuji otvoreno je govorila da ljudi ne mogu „imati sve“.

"Pretvaramo se da možemo imati sve", rekla je ona, objašnjavajući da je tokom karijere morala da pravi stalne kompromise između uloge direktorke, supruge i majke.

Sličan stav imala je i bivša direktorka kompanije Meta Šeril Sandberg, autorka knjige "Lean In", koja je upozoravala da je ideja o savršenom balansu između svega možda jedna od najvećih zamki za žene u poslovnom svetu.

Sandberg je isticala da je važno pronaći vreme za porodicu i privatni život, čak i kada posao zahteva ogromnu posvećenost.

Najbogatiji ljudi sveta upozoravaju: Život nije samo posao

Investitor Voren Bafet i njegov dugogodišnji poslovni partner Čarli Manger često su govorili da uspeh ne treba graditi po cenu celog života.

Manger je kritikovao ekstremni način rada nekih milijardera, navodeći da preterana ambicija može dovesti do toga da čovek osvoji „takmičenje u jedenju pite“, ali da mu to samo znači da mora da pojede još više.

Njegova poruka mladima bila je jednostavna: život je previše kratak da bi se sve podredilo poslu.

Bafet je savetovao ljudima da zamisle šta bi voleli da piše u njihovoj biografiji i da onda pokušaju da žive u skladu sa tim.

Iako je decenijama vodio Berkshire Hathaway, posao je napustio tek u dubokoj starosti, kada je upravljanje kompanijom prepustio Gregu Ejbelu.

Sličan savet dobio je i bivši direktor Goldman Sachsa Lojd Blankfejn. Kada je postao partner u toj kompaniji, rečeno mu je da, ukoliko se njegov život opiše u devet pasusa, najviše tri treba da budu posvećena poslu.

Nakon odlaska iz Goldman Saksa, Blankfejn se posvetio porodici, humanitarnom radu i životu bez stalnih poslovnih putovanja.

Uspeh bez zdravlja nema cenu

Priča Lilian Veng pokazuje da ni najtalentovaniji i najambiciozniji ljudi nisu imuni na posledice prevelikog pritiska.

Najveći poslovni lideri sveta sve češće šalju istu poruku: dugoročni uspeh ne zavisi samo od rada, već i od sposobnosti da se napravi prostor za odmor, porodicu i zdravlje.

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