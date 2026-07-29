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Svet

Dunav se pregrejao - Rumunija gasi nuklearni reaktor

Rumunska državna kompanija "Nuklearelektrika" u utorak je, iz predostrožnosti, isključila jedan reaktor u nuklearnoj elektrani "Černavoda" zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, saopštilo je Ministarstvo energetike.

 

Autor:  Stanko Stamenković
29.07.2026.11:12
0
Dunav se pregrejao - Rumunija gasi nuklearni reaktor
Foto: Kristian D. Hansen / Shutterstock.com
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Reaktor je privremeno isključen kako bi se sprečilo potencijalno oštećenje sistema za hlađenje, koji koristi vodu iz Dunava, saopštilo je ministarstvo.

Nivo vode u Dunavu u Rumuniji je prošle nedelje pao na najniži nivo u poslednje tri decenije, što je navelo nadležne organe da ograniče upotrebu rečne vode za navodnjavanje, prenosi portal "Romania Insider".

U međuvremenu, kompanija "Nuclearelectrica" je u utorak saopštila da je isključila reaktor u nuklearnoj elektrani "Černavoda", sprovodeći kontrolisane procedure predviđene za periode izuzetno niskog vodostaja, uz napomenu da ta mera ima za cilj da osigura nuklearnu bezbednost i pouzdanost postrojenja.

Kompanija je navela da se ova odluka zasniva na najnovijim prognozama rumunskog Nacionalnog instituta za hidrologiju i upravljanje vodama, ističući da se situacija na Dunavu pažljivo prati.

Ukoliko nivo vode još više opadne, kompanija bi mogla privremeno da obustavi rad i drugog reaktora.

Prema podacima Svetske asocijacije za nuklearnu energiju, nuklearna elektrana "Černavoda" poseduje dva nuklearna reaktora zasnovana na kanadskoj tehnologiji "Kandu" (Candu), pojedinačne snage 706 megavata, i podmiruje oko petinu potreba Rumunije za električnom energijom.

Portal "Romania Insider" navodi da se vršna potrošnja električne energije ove nedelje procenjuje na oko 7.300 megavata, dok domaća proizvodnja dostiže 4.300 megavata, pa će se razlika nadoknaditi uvozom.

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Dunav Rumunija Nuklearna elektrana

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