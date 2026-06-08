Za mnoge mlade porodice sopstveni stan postao je gotovo nedostižan cilj. Kvadrat u velikim gradovima dostiže rekordne iznose, kamate na stambene kredite opterećuju kućni budžet, a potraga za pristupačnim domom sve je teža.

Upravo zato priča Kristine Smolhorn izazvala je veliku pažnju.

Kuća za cenu polovnog automobila

Američka jutjuberka odlučila je da kupi montažnu kuću proizvedenu u Kini, a za nju je izdvojila oko 17.000 dolara, odnosno nešto više od 14.000 evra.

Dok mnogi danas za taj novac jedva mogu da kupe polovan automobil, Kristina je dobila objekat koji sadrži sve osnovne uslove za život.

Ono što ju je posebno iznenadilo bila je mogućnost prilagođavanja kuće sopstvenim željama.

Kupci mogu da biraju izgled fasade, podove, raspored prostorija, dodatnu opremu i niz drugih detalja, što je retkost u ovom cenovnom rangu, prenosi Kamatica.

Na malom prostoru nalazi se sve što je potrebno

Iako nije velika, kuća je projektovana tako da maksimalno iskoristi svaki kvadratni metar.

U njoj se nalaze prostor za spavanje, dnevni boravak, kuhinja i kupatilo.

Posebnu pažnju privuklo je kupatilo koje, uprkos ograničenom prostoru, sadrži tuš kabinu, lavabo, ogledalo i WC šolju.

Priključci za kuhinju već su pripremljeni, dok vlasnici enterijer mogu da urede u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.

Niska cena krije i dodatne troškove

Iako na prvi pogled deluje kao savršeno rešenje, stručnjaci upozoravaju da kupovna cena nije jedini trošak koji treba uzeti u obzir.

Pre useljenja potrebno je pripremiti plac, izraditi betonsku podlogu, obezbediti priključke za struju, vodu i kanalizaciju, kao i proveriti lokalne propise i dozvole.

Kristina navodi da je samo izrada betonske ploče koštala oko 2.500 dolara, dok su dodatni radovi povećali konačnu investiciju.

Montaža nije tako jednostavna kao što izgleda na internetu

Video-snimci često prikazuju brzo i jednostavno sklapanje montažnih kuća, ali realnost je nešto drugačija.

Za postavljanje konstrukcije potrebno je nekoliko ljudi, jer pojedini elementi imaju veliku težinu. Nakon montaže slede elektroinstalacije, vodovodni radovi, završna obrada i tehničke provere.

Tek tada kuća postaje spremna za život.

Sve više ljudi razmišlja na drugačiji način

Visoke cene nekretnina promenile su način na koji ljudi razmišljaju o stanovanju.

Nekada je kupovina stana bila prvi izbor gotovo svake porodice. Danas mnogi traže praktičnija i finansijski dostupnija rešenja.

Montažne kuće postaju zanimljive mladim bračnim parovima, penzionerima, ali i ljudima koji žele vikendicu ili dodatni prostor bez velikih ulaganja.

Da li je ovo budućnost stanovanja?

Montažne kuće verovatno neće u potpunosti zameniti klasičnu gradnju, ali sve češće postaju tema razgovora među onima koji traže način da dođu do sopstvenog doma.

Za porodice koje ne mogu da izdvoje desetine ili stotine hiljada evra za stan, mogućnost da za manje od 20.000 evra kupe kuću zvuči kao prilika vredna pažnje.

U vremenu kada mnogi godinama štede za učešće ili odustaju od kupovine nekretnine zbog visokih cena, ovakva rešenja bude nadu da put do sopstvenog krova nad glavom ipak ne mora uvek da košta čitavo bogatstvo.

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