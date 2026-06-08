Naravno, retko ko sedi i pegla osam sati bez prestanka u jednom danu, ali ako saberete peglanje tokom jednog meseca, na primer svake subote po dva sata, dobićete ukupno osam sati rada ovog energetskog giganta. Izmerili smo koliko vas košta taj mesečni ceh.



Računica: Koliko struje prođe kroz peglu?



Pošto pegla ima termostat, njen grejač ne vuče maksimalnu struju svih 60 minuta tokom sat vremena rada. Kada postigne visoku temperaturu, grejač se gasi, a pali se ponovo kada pritisnete dugme za paru ili kada se ploča ohladi, piše Blic Biznis.



U proseku, pegla aktivno vuče struju oko 40 do 45 minuta po satu. Za osam sati ukupnog rada, pegla prosečne snage od 2,4 kW potrošiće između 13 i 16 kWh električne energije.



Koliko je to u parama?



Ukoliko veš peglate preko dana, kada je na snazi skuplja tarifa, trošak za osam sati rada iznosi:

Plava zona: između 145 i 180 dinara

Crvena zona: između 290 i 360 dinara

Ako u obzir uzmete da mnoge porodice peglaju i više od osam sati mesečno, ovaj mali aparat može neprimetno da vam „ukrade“ nekoliko stotina dinara sa računa.



Savet stručnjaka:



„Redosled peglanja je ključ uštede. Počnite sa stvarima koje zahtevaju najnižu temperaturu, poput svile i sintetike. Kako se pegla greje, prelazite na toplije materijale, a pamuk i teksas ostavite za kraj. Na taj način pegla troši energiju samo za podizanje temperature, umesto da troši struju na stalno hlađenje i ponovno zagrevanje ploče. Takođe, peglajte veš dok je još blago vlažan. Nabori se ispravljaju duplo brže, pa će i pegla raditi kraće“.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.