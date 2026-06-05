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Nekretnine

Za jednu nekretninu nećete dobiti stambeni kredit u Srbiji

Kupovina vikendice uz pomoć stambenog kredita u Srbiji u većini slučajeva nije moguća, osim ako taj objekat u katastarskoj evidenciji nije upisan kao kuća za stanovanje.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.13:57
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Za jednu nekretninu nećete dobiti stambeni kredit u Srbiji
Foto: Shutterstock | shutterstock
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Iako mnogi građani računaju da vikendicu mogu finansirati kao i stan ili kuću, praksa banaka i važeći propisi pokazuju drugačije.

Šta kažu banke i tržište?

Banke u Srbiji samostalno određuju uslove kreditiranja, ali se pri tome vode pravilima Narodne banke Srbije i sopstvenom procenom rizika.

Prema informacijama iz bankarskog sektora, vikendice se retko prihvataju kao predmet stambenog kredita jer se smatraju manje likvidnim nekretninama. U slučaju da dužnik ne otplaćuje kredit, vikendicu je teže prodati nego stan ili kuću, pa je i rizik za banku veći.

Zbog toga banke češće odbijaju da vikendice finansiraju kroz stambene kredite, iako to nije apsolutno zabranjeno.

Šta kaže Narodna banka Srbije?

Prema važećoj regulativi Narodne banke Srbije, ne postoji eksplicitna zabrana da se vikendice finansiraju kreditima. Međutim, ključna razlika je u definiciji stambene nepokretnosti.

U stambene nepokretnosti ubrajaju se:

  • stanovi
  • kuće namenjene stanovanju
  • delovi stambenih objekata
  • garaže uz stan
  • zemljište sa građevinskom dozvolom za izgradnju kuće

Vikendice koje su namenjene odmoru ne smatraju se stambenim nepokretnostima, pa se ne finansiraju kroz stambene kredite u užem smislu.

Da li postoji bilo kakva opcija za kupovinu vikendice na kredit?

Da - ali ne kroz stambeni kredit.

Kupovina vikendice može se finansirati kroz:

  • gotovinske (keš) kredite
  • druge vrste nenamenskih kredita
  • ili posebne bankarske aranžmane, u zavisnosti od procene rizika

Međutim, takvi krediti obično imaju:

  • kraći rok otplate
  • više kamatne stope
  • nepovoljnije uslove u odnosu na stambeni kredit

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Srbija nekretnina Kredit vikendica

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