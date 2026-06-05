Za jednu nekretninu nećete dobiti stambeni kredit u Srbiji

Iako mnogi građani računaju da vikendicu mogu finansirati kao i stan ili kuću, praksa banaka i važeći propisi pokazuju drugačije.

Šta kažu banke i tržište?

Banke u Srbiji samostalno određuju uslove kreditiranja, ali se pri tome vode pravilima Narodne banke Srbije i sopstvenom procenom rizika.

Prema informacijama iz bankarskog sektora, vikendice se retko prihvataju kao predmet stambenog kredita jer se smatraju manje likvidnim nekretninama. U slučaju da dužnik ne otplaćuje kredit, vikendicu je teže prodati nego stan ili kuću, pa je i rizik za banku veći.

Zbog toga banke češće odbijaju da vikendice finansiraju kroz stambene kredite, iako to nije apsolutno zabranjeno.

Šta kaže Narodna banka Srbije?

Prema važećoj regulativi Narodne banke Srbije, ne postoji eksplicitna zabrana da se vikendice finansiraju kreditima. Međutim, ključna razlika je u definiciji stambene nepokretnosti.

U stambene nepokretnosti ubrajaju se:

stanovi

kuće namenjene stanovanju

delovi stambenih objekata

garaže uz stan

zemljište sa građevinskom dozvolom za izgradnju kuće

Vikendice koje su namenjene odmoru ne smatraju se stambenim nepokretnostima, pa se ne finansiraju kroz stambene kredite u užem smislu.

Da li postoji bilo kakva opcija za kupovinu vikendice na kredit?

Da - ali ne kroz stambeni kredit.

Kupovina vikendice može se finansirati kroz:

gotovinske (keš) kredite

druge vrste nenamenskih kredita

ili posebne bankarske aranžmane, u zavisnosti od procene rizika

Međutim, takvi krediti obično imaju:

kraći rok otplate

više kamatne stope

nepovoljnije uslove u odnosu na stambeni kredit

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