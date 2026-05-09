Lagard je upozorila da bi „stablecoin“ povezan sa evrom mogao da ometa rad ECB-a i pogorša eventualne finansijske poremećaje.



Više velikih banaka u Evrozoni, uključujući Societe Generale, već neko vreme radi na uspostavljanju kriptoimovine povezane sa evrom, nastojeći da se probiju na tržište kojim dominira američki dolar, u potezu za koji neki smatraju da bi mogao da poveća privlačnost zajedničke evropske valute.



Međutim, Lagard je rekla da su dokazi u korist „stablecoina“ denominovanih u evrima „znatno slabiji nego što deluju“, jer su takve valute izložene povlačenju sredstava investitora tokom tržišnih previranja i slabe mogućnost ECB-a da svojim odlukama o kamatnim stopama utiče na sve delove ekonomije.



„Ti kompromisi prevazilaze kratkoročnu korist koju bi stablecoini denominovani u evrima mogli da donesu uslovima finansiranja i međunarodnom dometu“, rekla je šefica ECB-a u govoru u Španiji.



„Ako želimo da ojačamo međunarodnu privlačnost evra, najefikasniji način za postizanje tog cilja nisu digitalne valute“, naglasila je Lagard, piše B92.



Kao primer rizika navela je pad vrednosti USD Coina tokom kolapsa Silicon Valley Banke, istakavši i da je istraživanje ECB-a pokazalo da bi zamena depozita za digitalne valute u velikim razmerama mogla da oslabi kreditiranje kompanija i prenos monetarne politike.



Lagard smatra da su tokenizovani depoziti u komercijalnim bankama bolja opcija, jer su prema njenom mišljenju sigurniji od „stablecoina“, ali se takođe mogu prenositi putem blokčejn mreža.



Ovim komentarima Lagard je zauzela suprotan stav od Evropske komisije i vlada država članica, uključujući i francusku vladu, koje „stablecoin“ denominovan u evrima vide kao alat za jačanje međunarodnog statusa evra.



Prema evropskim propisima, izdavaoci „stablecoina“ moraju najmanje 30 odsto rezervne imovine držati u bankarskim depozitima, dok ostatak mora biti sastavljen od niskorizičnih i visokolikvidnih finansijskih instrumenata, poput državnih obveznica.



U intervjuu za Rojters ove nedelje, član odbora Bundesbanke Mihael Tojrer rekao je da su tokenizovani depoziti i „stablecoini“ podjednako „ključni“, iako je priznao rizike povezane sa digitalnim valutama.

