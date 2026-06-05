''Važno je da nastavimo da radimo, da ovaj rast ide dobro, imali smo 3,2 odsto u prvom kvartalu. Nadam se da to možemo da očuvamo do kraja godine. U aprilu smo imali četiri odsto stopu rasta. To su važne stvari'', rekao je Vučić novinarima u Tivtu.



Vučić je rekao da je pojačano izdavanje građevinskih dozvola, ali da se to još uvek ne vidi u građevini i da će se efekat verovatno videti u drugoj polovini godine.



Govoreći o tome koliko je Srbija zadužena u odnosu na druge zemlje, Vučić je rekao da je samo Bugarska niže zadužena od nas u regionu.



"Mi smo inače duplo manje zaduženi od evropskog proseka, mnogo manje zaduženi od Crne Gore, mnogo manje zaduženi od svih drugih zemalja. U ovom trenutku, u martu, po prvi put u istoriji imali smo najviše plate u regionu, od Drugog svetskog rata na ovamo", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.



Na konstataciju da ga je predsednik Francuske Emanuel Makron pohvalio obraćajući se novinarima u Tivtu, gde je rekao da Srbija naporno radi i da veruje u pozitivan zamah sa Srbijom i predsednikom Aleksandrom Vučićem i pitanje da li će Makrona napadati zbog te izjave, Vučić je rekao da je Makron bolji političar od njega i da je predsednik jedne velike zemlje, a da niko ne može da uvredi i sruši činjenice.



Vučić je kazao da je u Srbiji izgrađeno više od 630 km auto-puteva, više nego za prethodnih 70 godina.



''Mi smo izgradili više brzih pruga nego ikada ranije. Naša zemlja napreduje brže, naučno-tehnološki parkovi, mnoge druge stvari. To su stvari koje ne možete da srušite'', kazao je Vučić.



Na pitanje o tome da pojedini govore o ''izolovanosti Vučića'', a da ga u isto vreme Makron hvalio, da ga predsednik SAD Donald Tramp citira, dok mu je predsednik Kine Si Đinping nedavno uručio orden, Vučić je rekao da nekad ima priliku da se vidi u sedam dana sa svima, a da nekad prođe sedam meseci.



''Vi radite svoj posao, radite u interesu svoje zemlje. Onaj koji ne radi ništa, on može da kibicuje i da dobacuje svakoga dana. On može da govori šta mu je volja svakoga dana. Onaj ko radi je uvek nedovoljno čist, umrljan, prljavštinom, znojem, svim mogućim, ali njegov posao je da radi za svoje ljude i za svoj narod. I nema tu velike filozofije'', rekao je Vučić.



U Tivtu se danas održava Samit lidera EU i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija će glavna tema biti proširenje EU.



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