Vrednost indeksa koji meri poslovni sentiment u sektoru stanogradnje je u aprilu pao sa martovskih minus 19,3 poena na minus 28,4 poena, prenosi Tanjug.



Najveći pad zabeležen je kod očekivanja kompanija, dok su firme negativnije ocenile i trenutno stanje poslovanja.



Rukovodilac istraživanja u Ifo Klaus Volrabe izjavio je da geopolitička neizvesnost opterećuje nemački sektor stanogradnje.



Prema njegovim rečima, građevinska industrija se suočava sa više rizika istovremeno, uključujući nestabilne lance snabdevanja i rast troškova finansiranja.



Izveštaj upozorava da u nemačkoj stanogradnji ponovo rastu poteškoće u nabavci ključnih međuproizvoda.



U aprilu je čak 9,2 odsto kompanija prijavilo probleme u snabdevanju materijalom, što je veliki rast u odnosu na prethodne dve godine kada se taj udeo kretao oko jedan odsto, navodi se na veb stranici Ifo.



Udeo kompanija koje prijavljuju nedostatak narudžbina u aprilu iznosi 43,8 odsto, dok je stopa otkazivanja projekata ostala stabilna na 10,8 procenata, što su stabilne vrednosti u odnosu na prethodni mesec.



