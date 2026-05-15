Vrednost indeksa koji meri poslovni sentiment u sektoru stanogradnje je u aprilu pao sa martovskih minus 19,3 poena na minus 28,4 poena, prenosi Tanjug.
Najveći pad zabeležen je kod očekivanja kompanija, dok su firme negativnije ocenile i trenutno stanje poslovanja.
Rukovodilac istraživanja u Ifo Klaus Volrabe izjavio je da geopolitička neizvesnost opterećuje nemački sektor stanogradnje.
Prema njegovim rečima, građevinska industrija se suočava sa više rizika istovremeno, uključujući nestabilne lance snabdevanja i rast troškova finansiranja.
Izveštaj upozorava da u nemačkoj stanogradnji ponovo rastu poteškoće u nabavci ključnih međuproizvoda.
U aprilu je čak 9,2 odsto kompanija prijavilo probleme u snabdevanju materijalom, što je veliki rast u odnosu na prethodne dve godine kada se taj udeo kretao oko jedan odsto, navodi se na veb stranici Ifo.
Udeo kompanija koje prijavljuju nedostatak narudžbina u aprilu iznosi 43,8 odsto, dok je stopa otkazivanja projekata ostala stabilna na 10,8 procenata, što su stabilne vrednosti u odnosu na prethodni mesec.
Ispod očekivanja - stanogradnja u Nemačkoj u minusu
Poslovni sentiment u nemačkoj stanogradnji je pao najbržim tempom za poslednje četiri godine, navodi se u danas objavljenom izveštaju Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) iz Minhena za april.
