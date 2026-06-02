Prema navodima proizvođača, postoji sumnja da se u pojedinim pakovanjima nalaze sitni crni komadi plastike, koji mogu predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje potrošača.

Postoji opasnost od povreda i gušenja

Stručnjaci upozoravaju da bi konzumiranje proizvoda koji sadrži komadiće plastike moglo da izazove povrede usne duplje, grla i jednjaka. U pojedinim slučajevima postoji i rizik od gušenja, zbog čega je odlučeno da se proizvod hitno povuče sa tržišta, prenosi Fenix.

Zbog toga se kupcima savetuje da proveravaju proizvode koje imaju u svojim zamrzivačima i da ne koriste spornu picu ukoliko se podaci na pakovanju poklapaju sa opozvanom serijom.

Koja pica je obuhvaćena opozivom?

Opoziv se odnosi isključivo na sledeći proizvod:

Beste Wahl pica sa kozjim sirom (315 g)

Rok trajanja: 28. februar 2027. godine

Broj šarže: L60471F

Broj šarže: L60472F

Proizvođač naglašava da ostale serije ovog proizvoda, kao i proizvodi sa drugačijim rokom trajanja, nisu obuhvaćeni opozivom.

Šta da uradite ako ste kupili ovu picu?

Potrošačima se preporučuje da proizvod ni u kom slučaju ne pripremaju niti konzumiraju.

Pica može da se vrati u bilo koju REWE prodavnicu, a kupcima će biti vraćen kompletan iznos novca. Za povraćaj novca nije potrebno pokazati račun.

Opoziv važi na teritoriji cele Nemačke, jer je proizvod bio distribuiran u svim saveznim pokrajinama putem prodavnica ovog trgovačkog lanca.

Sve češći opozivi prehrambenih proizvoda

Povlačenje proizvoda sa tržišta predstavlja uobičajenu preventivnu meru zaštite potrošača kada postoji i najmanja sumnja da bi određeni proizvod mogao da ugrozi zdravlje ljudi.

Poslednjih meseci evropsko tržište zabeležilo je veći broj opoziva prehrambenih proizvoda zbog mogućeg prisustva stranih tela, bakterijske kontaminacije ili nepravilno deklarisanih sastojaka. Nadležne institucije i proizvođači zbog toga redovno pozivaju građane da obrate pažnju na rok trajanja, brojeve šarži i bezbednosna upozorenja koja se objavljuju nakon otkrivanja potencijalnih problema.

