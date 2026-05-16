Iako Novi Sad ostaje dominantan, podaci sa portala 4zida pokazuju da i Subotica, Pančevo i Zrenjanin imaju svoje mesto na tržištu, dok je u Somboru i Rumi ponuda i prodaja stanova manja, ali postoji stabilna tražnja.

Dok je prosečna cena kvadrata u najvećem vojvođanskom gradu 2.760 evra na portalu 4zida, u Rumi košta u rasponu od 1.150 do 1.850 evra, u Zrenjaninu od 800 do 1.950, a u Subotici od oko 1.150 do 2.000 evra. Povoljnije cene su u Somboru i Bačkoj Palanci, gde se kvadrat može pronaći i za oko 900 evra, a najskuplji koštaju i do 1.500 evra, prenosi B92.

Podaci pokazuju da, iako su cene niže nego u Novom Sadu, pojedini gradovi već imaju segmente tržišta koji se približavaju višim cenovnim rangovima posebno kada je reč o kvalitetnijoj novogradnji ili boljim lokacijama.

"Ubedljivo najveća potražnja i ponuda za stanovima je u Novom Sadu, koji daleko prednjači sa više od 13.500 aktivnih oglasa. To potvrđuje njegov status glavnog tržišta u Vojvodini kako po obimu ponude, tako i po interesovanju kupaca. Tražnja u urbanim sredinama je i dalje primarno usmerena na stanove, pre svega zbog praktičnosti, lokacije i infrastrukture, dok su kuće češći izbor u manjim mestima i prigradskim zonama", kaže Aleksandra Mihajlović sa portala 4zida.

Zašto Beograđani i Novosađani biraju Rumu?

Maja Selak iz somborske agencije "Sanema nekretnine" napominje za 4zida da je najveća potražnja u gradovima koji se razvijaju ili su na trasi značajnih saobraćajnica, poput Subotice, Pančeva, Inđije, Stare Pazove, Vrbasa, Sombora i Kikinde, ali da je najveće iznenađenje rast interesovanja u Vrbasu.

Ruma se poslednjih godina pokazala kao alternativa za one kojima su, zbog visokih cena kvadrata, Beograd i Novi Sad postali teže dostupni, a nalazi se tačno između ova dva velika grada.

Tijana Milošević iz agencije za nekretnine "M&S" kaže da to nije iznenađenje, jer se potražnja za stanovima u Vojvodini sve više pomera ka manjim, mirnijim gradovima koji nude kvalitetnije uslove za život, posebno za porodice.

"Kupci stanova u Rumi su raznovrsni, ali je uočen porast interesovanja kupaca iz Beograda, kao i, u manjoj meri, iz centralne i južne Srbije. Jedan od ključnih razloga za to jeste znatno povoljnija cena nekretnina u odnosu na Novi Sad, što Rumu čini privlačnom alternativom i podstiče veću potražnju. U Rumi se stara gradnja kreće od oko 1.200 evra po kvadratnom metru, dok novogradnja počinje od oko 1.500 evra po kvadratu, u zavisnosti od investitora i kvaliteta gradnje", kaže Tijana Milošević.

Sa druge strane, za iznos do 120.000 evra moguće je kupiti lepu, prizemnu kuću bez dodatnih ulaganja, koja je u potpunosti uknjižena. Ovakvi uslovi, navodi naša sagoornica, privlače kako lokalne kupce, tako i Novosađane i Beograđane koji traže povoljnije, a kvalitetne stambene opcije van većih gradskih centara.

"Sve je izraženiji trend interesovanja za sredine koje nude manju gužvu, više zelenih površina, povoljnije cene nekretnina i mirniji svakodnevni ritam. Takvi gradovi postaju poželjni izbor za one koji traže balans između funkcionalnosti i kvaliteta života", objašnjava Tijana Milošević.

Kvadrat za pet godina poskupeo i do 50 odsto

Ona navodi da su u u poslednjih pet godina cene kvadrata u staroj gradnji porasle za oko 30 do 40 odsto, dok je kod novogradnje taj rast još izraženiji i dostiže i do 50 odsto. Samo u poslednjih godinu dana zabeležen je rast od oko 10 odsto na teritoriji opštine Ruma, što ukazuje na kontinuiran trend rasta cena, iako nešto umerenijim tempom nego ranije.

"Osim Novog Sada, u pojedinim gradovima Vojvodine poslednjih godina povećana je potražnja kako za kućama, tako i za stanovima, što ukazuje na širenje interesovanja i van najvećeg urbanog centra. Istovremeno, beleži se i veća ponuda, naročito kada je reč o stanovima u novogradnji, koji sve više dominiraju tržištem. Ovaj trend prati rast interesovanja kupaca za savremenije i funkcionalnije stambene jedinice, pa se upravo novogradnja izdvaja kao najzastupljeniji segment ponude u gradovima koji beleže razvoj", kaže Tijana Milošević.

U manjim gradovima kvadrat jeftiniji i do 60 odsto

Maja Selak iz agencije "Sanema nekretnine" iz Sombora, kaže da su poslednjih godna i ponuda i potražnja porasle u ovom gradu, ali i u Inđiji, Vršcu, Staroj Pazovi i Subotici. Kupci uglavnom traže stanove, ali u manjim gradovima se i dalje više prodaju kuće.

"U poslednjih pet godina tržište se značajno pomerilo na gore i cene su više od 60 do 80 odsto, dok je poslednjih godinu dana taj rast negde oko 5 do 6 odsto. Nekretnine u Somboru i okolini uglavnom kupuju mlađi, kreditno sposobni ljudi. Neki od njih migriraju sa sela, ali ima i starijih koji prodaju veće stanove ili nekretnine na višim spratovima i kupuju manje na nižim, pa su tek na poslednjem mestu stranci", kaže Maja Selak.

Ona napominje da se u manjim gradovima kvadrat može kupiti po ceni koja je i do 60 odsto niža u odnosu na Novi Sad. Tako se kuća u koju kupac može da se useli bez većih ulaganja, u Kikindi može kupiti za 65.000 do 70.000 evra, dok je u Somboru potrebno izdvojiti između 85.000 I 95.000 evra. U Sremskoj Mitrovici takva nekretnina košta od 90.000 do 120.000 evra, dok je u Vršcu od 100.000 do 150.000 evra.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.