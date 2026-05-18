Zahvaljujući ovoj značajnoj meri državne podrške, još 54 majke biće u prilici da svojim porodicama obezbede siguran dom i bolje uslove za život, saopšteno je iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Od prve sednice novog sastava Komisije, kojom predsedava ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, održane 21. jula 2025. godine, pa do danas, za ovu namenu opredeljeno je više od 11 miliona evra.

Ova sredstva predstavljaju snažan oslonac porodicama širom Srbije i jasan pokazatelj da država kontinuirano radi na unapređenju demografske politike i stvaranju boljih uslova za odrastanje dece, navedeno je u saopštenju.

Pravo na ovu vrstu subvencije, koja podrazumeva mogućnost dobijanja do 20 odsto od ukupne vrednosti nekretnine, a najviše do 20.000 evra, imaju majke koje prvi put stiču nekretninu u svoje vlasništvo. Ova mera ima za cilj da mladim porodicama olakša rešavanje stambenog pitanja i podstakne osnivanje i širenje porodice.

Uslovi konkursa, između ostalog, predviđaju da dete u trenutku podnošenja zahteva ne sme biti starije od godinu dana, kao i da ukupan prihod supružnika ne prelazi iznos dve prosečne zarade na republičkom nivou. Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, piše Tanjug.

Od 2022. godine, kada je doneta Uredba o ovoj vrsti pomoći, do danas je uloženo oko 26 miliona evra, a podršku je dobilo više od 1.600 porodica koje su, zahvaljujući ovoj meri, obezbedile krov nad glavom i sigurniju budućnost za svoju decu.

